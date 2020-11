"Je**ć PiS w całości". Halicki polubił wulgarny wpis

W sobotę odbyła się kolejna gala Fame MMA. To zyskująca na popularności impreza, podczas której w ringu stają celebryci, influencerzy oraz gwiazdy Internetu. Naprzeciw siebie stanęli wczoraj bokserzy Kasjusz Życiński oraz Marcin Najman. Od początku zapowiadano, że walka odbędzie się na zasadach pojedynku bokserskiego.

Marcin Najman w walce z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim został zdyskwalifikowany przez próbę obalenia i kopnięcie. Po zakończeniu walki doszło do szarpaniny. W wywiadzie udzielonym po walce, "Don Kasjo" używał wulagryzmów i słownie atakował przeciwnika. – Przecież to jest śmieć zwykły (...). Niech wyp****ala se Jasnej Góry bronić (...) Jebąć tę PiS-woską ku*** – powiedział Życiński, odnosząc się do politycznych wypowiedzia Najmana.

Jeden z internautów umieścił nagranie na Twitterze z opisem "Je**ć PiS w całości". Wpis ten polubił eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki.

