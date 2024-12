Michnik do dziennikarza: Pan jest takim staropolskim ch*jem

W niedzielę wieczorem media obiegła informacja o imprezie w restauracji Orzo na stołecznym pl. Konstytucji. To tam na wspólnym spotkaniu towarzyskim przyłapano polityków Koalicji Obywatelskiej i sprzyjających władzy dziennikarzy. Na spotkaniu zaobserwowano: prezesa TVP Tomasza Syguta, likwidatora TVP Daniela Gorgosza, Kamilę Biedrzycką-Osicę, a także przedstawicieli "Gazety Wyborczej" na czele z Adamem Michnikiem i Jarosławem Kurskim.

Michnik do dziennikarza: Jesteś ch*jem

Adam Michnik został nagrany, jak przez kilka minut kłóci się z dziennikarzami Republiki i wpolsce24. – Jesteście ch...mi!. Jesteście zwykłymi kutasami – stwierdził naczelny "Wyborczej".

– To staropolskie określenie. Nie atakuje się ludzi za pieniądze. A wy zarabiacie na tym – mówił dalej. Michnik zarzekał się również, że nie widział żadnych polityków w restauracji.

Głos zabrała również kobieta towarzysząca Michnikowi. – Trzeba mieć małego fiutka, żeby czymś takim się podniecać – stwierdziła. – Jesteście k...mi większymi od propagandystów Urbana – dodał z kolei Krzysztof Król, . który wzbudził zdziwienie u Michnika swoją reakcją.

W pewnym momencie nagrania widać, jak Michnikowi wyraźnie puszczają nerwy. – Myślę, że jest Pan ch*jem – takim staropolskim ch**jem. Wszystkiego najdłuższego życzę! – stwierdził redaktor naczelny "Gazety Wyborczej".

Oburzenie po imprezie dziennikarzy z politykami

Spotkanie wywołało poruszenie w sieci. Szczególnie, że na platformie X pojawiły się nagrania i zdjęcia. W mocnych słowach biesiadę skomentował Dawid Wildstein.

"Boże, co za kompromitacja i upadek. Właśnie widzę jak Gorgosz, Michnik, Kasia i Markowski ze szkła kontaktowego TVN, Sygut, Kurski z GW, Kierwiński, Kowal i Biedrzycka, chleją sobie w restauracji na pl konstytucji. Wolne media? Gdyby jeszcze ktokolwiek potrzebował dowodu, że ta władza to cyniczni politycy i zblatowani z nimi towarzysko i biznesowo funkcjonariusze medialni. To są standardy jakiegoś bantustanu. Tak pewnie oligarchia Putina chleje z Russia Today. Jeden układ, tak samo głęboki jak i patologiczny" – napisał dziennikarz.

