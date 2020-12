Spięcie w obozie rządzącym? Dworczyk o Gowinie: Mam wrażenie, że nie są to decyzje pana wicepremiera, tylko rządu

W poniedziałek wieczorem w Polsat News wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin poinformował, że otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy telefon ws. zamknięcia stoków narciarskich. – To prezydent Andrzej Duda do mnie zadzwonił i powiedział, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków. Zaapelował też, żebym wraz z branżą narciarską wypracował specjalne procedury sanitarne, co też się stało i umożliwiło otwarcie stoków – powiedział Gowin.

– Mam wrażenie, że nie są to decyzje pana wicepremiera (ws. stoków narciarskich - red.), tylko Rady Ministrów – stwierdził pytany o wypowiedzi Gowina szef KPRM.

– Nie znam tej wypowiedzi i o tyle mi się to wydaje niemożliwe, że wszystkie tego rodzaju decyzje są omawiane na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego, a potem w tej sprawie w takich konkretnych ograniczeniach, o których pan mówi, to Rada Ministrów podejmuje rozporządzeniem decyzje – dodał Dworczyk.

Szczepienia na COVID-19 w styczniu?

Szef KPRM został też zapytany w TVN24, kiedy pierwszy polski pacjent zostanie zaszczepiony na COVID-19.

– To przede wszystkim zależy od producentów i dostawców szczepionek. Zgodnie z ich deklaracjami, te szczepionki trafią na przełomie grudnia i stycznia do Polski. W tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki ogłosi założenia programu szczepień, który się rozpocznie w Polsce niezwłocznie po tym, jak szczepionki zostaną do naszego kraju dostarczone – powiedział.

Dodał, że zgodnie z deklaracjami producentów szczepionki powinny trafić do Polski na przełomie grudnia i stycznia. – Jeżeli tak się stanie, my będziemy gotowi w styczniu do rozpoczęcia całego programu szczepień – powiedział Dworczyk.

