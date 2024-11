Hennig-Kloska zapowiada nowy program dopłat do zakupu aut elektrycznych

– Czekamy na uruchomienie najnowszej puli środków, wtedy chwilę trwa uruchomienie programów. Także w przyszłym roku tego typu dopłaty się pojawią, z KPO. Musimy pieniądze z KPO spożytkować, realizując również reformę do połowy 2026 – powiedziała Paulina Hennig-Kloska na antenie Radia Zet.

Minister klimatu i środowiska przyznała, że auta elektryczne muszą stać się bardziej dostępne dla przeciętnego obywatela. W tej chwili ta technologia jest stosunkowo nowa i droga. Program dopłat ma w pewnym stopniu zmienić tę rzeczywistość.

Program dopłat

W połowie listopada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przedstawił do konsultacji projekt programu dopłat do zakupu, leasingu i wynajmu długoterminowego aut elektrycznych "Mój elektryk 2.0". Konsultacje trwają od 18 do 29 listopada 2024 r.

"Wsparcie zakupu, leasingu, wynajmu długoterminowego pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1 będzie finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Na nowy instrument wsparcia, w kamieniu milowym dla działania E4Ga, przyznano kwotę 373 750 000 euro (ponad 1,6 mld zł)" – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z zapisami zrewidowanego KPO, w ramach inwestycji E1.1-4 możliwe jest oferowanie wsparcia do 40 tys. zł na pojazd kategorii M1. W kwocie tej przewidziano bonus za trwałe zezłomowanie starego pojazdu spalinowego oraz bonus w przypadku niskich dochodów.

Auta spalinowe będą z nami dłużej?

Polska prezydencja w UE może postarać się o wcześniejszą rewizję zakazu sprzedaży samochodów spalinowych – donosi jednak RMF FM. Dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon tłumaczy, że chodzi o "przegląd realności i terminu zakazu rejestrowania silników spalinowych".

Włochy od tygodni zapowiadają, że należy przyspieszyć ocenę tego, czy samochody bezemisyjne mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnych spalinowych pojazdów. Początkowo raport na ten temat miał być opublikowany w 2026 roku. Jeżeli raport będzie krytyczne, to będzie stanowić podstawę do zakwestionowania zakazu. Polska wspiera Rzym w tych działaniach.

