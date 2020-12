Szef IBRiS: Polacy nie chcą już być traktowani w UE jak ubogi krewny

Z najnowszych badań IBRiS wynika, że ok. 80 proc. Polaków chce pozostać w Unii Europejskiej. Marcin Duma zaznacza, że stosunek Polaków do UE jest bardzo dobry, tylko że "to nie obrazuje w pełni tego nastroju, tych emocji, które towarzyszą nam, gdy myślimy o UE".

Szef IBRiS podkreśla, że Polacy są jednym z najbardziej prounijnych społeczeństw w Europie, mają jednak pewien "problem godnościowy". "Chcielibyśmy, aby nasza pozycja była adekwatna do naszych aspiracji" – stwierdza.

W te oczekiwania wpisuje się groźba premiera Morawieckiego dotycząca zawetowania unijnego budżetu. "W tym obszarze rząd Morawieckiego nie musi liczyć się z rykoszetem, który może go trafić" – podkreśla.

