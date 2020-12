Wojewódzki do wyborców PiS: Chciałbym podziękować

Z okazji zbliżających się Mikołajek celebryta postanowił w bardzo osobliwym wpisie zwrócić się do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. "[...] chciałbym wszystkim wyborcom PIS podziękować za ten prezent. Wasi ulubieńcy potwierdzają moją tezę, że naród to najbardziej niebezpieczny i niekompetentny pracodawca. Ale w końcu dużo łatwiej zburzyć budynek niż go postawić..." – napisał na Facebooku.

Wojewódzki stwierdził, że "nawet żarty historii potrafią wymknąć się spod kontroli"." Nie potrafię wyjaśnić tego obłędu ale mogę go określić. Nienawiść to jednak bardzo Polski żywioł..." – dodał.

Kończąc prezenter TVN podkreślił, że są jednak plusy tej sytuacji. "To dzięki Wam, słowo Lewak znów brzmi dumnie" – podkreślił. "Dziękuję i dobranoc Europo" – zakończył swój wpis.

