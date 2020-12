Abp Gądecki pisze z prośbą do premiera Morawieckiego. Chodzi o limity wiernych w kościołach

Według obecnych przepisów w kościołach może w tej chwili przebywać 1 osoba na 15 m2. Arcybiskup Gądecki, w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, prosi o zmniejszenie tego limitu.

"W ostatnich dniach dostrzegamy w Polsce malejącą liczbę dobową zakażeń koronawirusem. Z pewnością jest to efekt tak decyzji władz państwowych, wyrażanych w kolejnych obostrzeniach sanitarnych w sferze publicznej, jak i odpowiedzialnej i solidarnej postawy większości naszych Rodaków" – napisał przewodniczący KEP.

Abp Gądecki podkreślił, że Kościół w Polsce od samego początku trwania pandemii i wprowadzania obostrzeń sanitarnych ze zrozumieniem podchodził "do decyzji władz państwowych, również gdy dotykały one sfery życia religijnego".

W związku ze zbliżaniem się świąt Bożego Narodzenia, arcybiskup prosi o zmniejszenie limitu wiernych w świątyniach. Nowe przepisy miałyby obowiązywać od wigilii.

"Tymczasem zaś zbliża się uroczystość Bożego Narodzenia. Dla milionów ludzi na całym świecie, a przede wszystkim dla nas chrześcijan jest to czas szczególny. Wspomnienie narodzin Jezusa w Betlejem, to nie tylko pamiątka minionych wydarzeń, ale to – zwłaszcza w Eucharystii – stawanie w rzeczywistej obecności Chrystusa, który przynosi nam prawdziwą nadzieję i siłę do pokonywania trudów codzienności" – pisze abp Gądecki.



"Należy więc zrobić wszystko, aby – przy zachowaniu norm bezpieczeństwa – jak największa liczba osób miała możliwość uczestnictwa w świątecznej liturgii, w tym we Mszy Świętej Pasterskiej. W związku z powyższym proszę, aby od Wigilii Uroczystości Bożego Narodzenia, obowiązujący dotąd limit wiernych (1 osoba na 15 m2) został zmniejszony do 1 osoby na 7 m2." – napisał duchowny.

Arcybiskup wyraził nadzieję, że "kolejny już" jego list do premiera Morawieckiego "spotka się tym razem ze zrozumieniem i pozytywną odpowiedzią".

