Minister zdrowia odpowiada na apel Episkopatu ws. kościołów

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście do premiera Mateusza Morawieckiego zwrócił się o to, aby od Wigilii uroczystości Bożego Narodzenia obowiązujący obecnie limit wiernych w kościołach został zmieniony z jednej osoby na 15 metrów kwadratowych do jednej osoby na 7 m kw.

Niedzielski pytany był, co w tej kwestii doradził premierowi. – Że musimy tutaj przede wszystkim trzymać się kryterium bezpieczeństwa zdrowotnego, że oczywiście jest przestrzeń do zmiany tych standardów, bo w tej chwili mamy taki standard jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, a jeżeli sytuacja epidemiczna się poprawi – generalnie wszyscy obserwujemy pozytywne tendencje – to wtedy wchodzą obostrzenia, które są mniej dolegliwe, które na przykład definiują ten standard w przypadku wprowadzenia żółtej strefy na jedna osoba na 7 metrów kwadratowych, czyli zwiększa się zagęszczenie dwukrotnie – zaznaczył.

– Ta, przypomnę, żółta strefa, o której będziemy podejmowali ewentualną decyzję przed świętami wymaga tego, żeby poziom zakażeń był przez siedem dni średnio na poziomie 10 tys., z czym przez ostatnie dwa dni mamy do czynienia. Jeżeli te tendencje by się przedłużyły, to być może z automatu takie decyzje będziemy podejmowali – mówił szef resortu zdrowia.

Premier ostrzega przed trzecią falą

Premier Mateusz Morawiecki pytany we wtorek na konferencji prasowej o apel przewodniczącego KEP odpowiedział, że toczą są rozmowy z Episkopatem, ale "na ten moment żadnej zmiany w tym zakresie jeszcze nie ma".

– Dla nas jest rzeczą niezwykle ważną, żeby mimo otwarcia części sklepów od początku grudnia nie doszło do ponownych przyrostów zakażeń. My tego nie wiemy, czy tak będzie, dlatego musimy trzymać rękę na pulsie. Dlatego wszelkie obostrzenia, bardzo proszę, żeby wszyscy traktowali w sposób rygorystyczny, wszyscy ich przestrzegali, ponieważ to od odpowiedzialności nas wszystkich zależy, jak będzie wyglądać druga połowa grudnia, jak wyglądać styczeń – mówił szef rządu.

Przestrzegał przed ewentualną trzecią falą koronawirusa, która – jak wskazał – zdaniem ekspertów jest możliwa na przełomie lutego i marca.

Abp Gądecki pisze do Morawieckiego

W informacji przekazanej PAP wtorek przez Biuro Prasowe KEP czytamy, że abp Stanisław Gądecki w liście do premiera Mateusza Morawieckiego podkreślił, że "Kościół katolicki od początku trwania pandemii ze zrozumieniem podchodził do decyzji władz państwowych, również gdy dotykały one sfery życia religijnego".

Zwrócił uwagę, że zbliżająca się uroczystość Bożego Narodzenia jest dla chrześcijan czasem szczególnym. "Należy więc zrobić wszystko, aby – przy zachowaniu norm bezpieczeństwa – jak największa liczba osób miała możliwość uczestnictwa w świątecznej liturgii, w tym we mszy świętej pasterskiej. W związku z powyższym proszę, aby od Wigilii uroczystości Bożego Narodzenia obowiązujący dotąd limit wiernych (jedna osoba na 15 mkw.) został zmniejszony do osoby na 7 mkw." – napisał przewodniczący KEP.

