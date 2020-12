Semka: Tusk poszedł w stronę roli trolla internetowego

Do spotkania Marty Lempart z Donaldem Tuskiem doszło w czwartek. "Dziś w Brukseli ważna i ciekawa rozmowa z Martą Lempart. Jak burzyć mury i budować mosty" – napisał na Twitterze były premier.

"Tak było. O rządzie, który nie ma władzy, tylko zaledwie siłę. I o tym, że już nic nie będzie tak, jak było" – oceniła z kolei liderka Strajku Kobiet.

W piątek na swoim profilu na Instragramie Tusk zamieścił krótką relację rozmowy z Lempart. "Od Marty Lempart usłyszałem w Brukseli ważne słowa: że polskie kobiety nie ustąpią w walce o pełne prawa, o poszanowanie godności każdej osoby, o swobodę decydowania o własnym życiu, o wolność wyboru. Rozmawialiśmy, jak wspólnie burzyć mury i budować mosty między różnymi środowiskami" – napisał.

Do spotkanie komentował w TVP Piotr Semka. – Tusk to ktoś, kto znalazł się na marginesie polskiej polityki i próbuje odgrywać rolę superarbitra na opozycji. Robi to tylko dlatego, by przypominać sobie. Temu służą też bardzo agresywne wywiady. Poszedł w stronę roli trolla twitterowego – mówił publicysta "Do Rzeczy" w "Salonie dziennikarskim".

Zdaniem Semki Tusk nie liczył się nigdy z niczym oprócz swojego interesu, ale nie zdaje sobie sprawy, że jego obecne działania są szkodliwe dla jego samego. – Sam się nie orientuje, jak bardzo to niszczy jego pozycję – stwierdził.

Czytaj także:

Upadek EuropejczykaCzytaj także:

"Mogli na imprezę zaprosić jeszcze Kijowskiego". Mazurek kpi ze spotkania Tuska z Lempart