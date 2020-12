"Wszystko przed nami", "aborcja jest ok". Szokujące wypowiedzi Kapeli i jego partnerki

– W 2013 roku zrobiłam sobie aborcję. Uważam, że aborcja to bardzo powszechne doświadczenie dla osób z macicami. Mimo tego, że to doświadczenie jest tak powszechne, niewiele o nim słyszymy w przestrzeni publicznej, przez co ja sama w 2013 roku czułam, że robię coś niedobrego. A nie powinno tak być, bo aborcja jest ok – mówi Zagulska, działaczka grupy Stonewell, a prywatnie partnerka Jasia Kapeli.

– Kiedy i jak mam się czuć bezpieczna w kraju, który nie pozwala mi decydować o sobie? Dostęp do aborcji na żądanie do 12 tygodnia, bezpłatnej, legalne i bezpiecznej, jest jednym z podstawowych praw dla mnie i uważam, że dla wielu osób mieszkających w Polsce – wskazuje Hanna Zagulska.

Nagranie i zawarte w nim wypowiedzi wywołały burzę i fale komentarzy. Wielu nie rozumie, jak do tematu tak trudnego jak aborcja, można podchodzić z taką łatwością. W wideo promowany jest m. in. tzw. aborcyjny dream team, czyli organizacja stawiająca sobie za cel ułatwianie kobietom dostępu do aborcji, a jednocześnie łagodzenie przekazu medialnego na temat zabijania dzieci nienarodzonych.

Oliwy do ognia postanowił dolać Jaś Kapela, który napisał: "Polecam posłuchać jak moja dziewczyna Hanna M. Zagulska opowiada jak zrobiła sobie aborcję. niestety nie ze mną, ale jeszcze wszystko przed nami". Kapela użył też określenia "osoby z macicami" odnosząc się do kobiet.

