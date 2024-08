Zawiesili go za krytykę rządu. Reporter TVP wraca do pracy

W mediach społecznościowych Bartłomiej Bublewicz skrytykował m.in. głosowanie posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie dekryminalizacji aborcji. "Nie ma miejsca na PSL w koalicji rządzącej. Na miejscu premiera zaryzykowałbym nawet wcześniejsze wybory" – napisał na platformie X.

Innym razem dziennikarz odniósł się do sprawy byłego wiceministra sprawiedliwości, posła Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego. Uderzył wówczas w prokuraturę, kierowaną przez Adama Bodnara. "Kompromitacja to mało powiedziane. Nieprzygotowana prokuratura, wiarygodność działań na zerowym poziomie. Decyzja sądu pokazuje jak ważny jest i powinien być trójpodział władzy dla całej klasy politycznej" – stwierdził.

Reporter zawieszony za wpisy o rządzących

Serwis Press.pl poinformował kilka dni temu, że kierownictwo TVP zdecydowało o zawieszeniu Bublewicza. Według Komisji Etyki Telewizji Polskiej, reporter "Panoramy" naruszył "zasady etyki obowiązujące w spółce". Chodzi o zapisy, że "dziennikarz nie może czynić niczego, co mogłoby zagrażać interesom, dobremu imieniu, wiarygodności, niezależności i bezstronności telewizji publicznej oraz jego misji zawodowej". Bublewicz usunął już wpisy z sieci. W rozmowie z członkami Komisji Etyki TVP miał przyznać, że "takie wpisy nie powinny pojawiać się na profilu dziennikarza newsowego" i przeprosił za swój "błąd".

TVP nie chce komentować sprawy. Z kolei Bartłomiej Bublewicz w czwartek napisał w odpowiedzi na wiadomość serwisu Press.pl SMS: "Co do zasady nie komentuję wewnętrznych spraw. Poza tym jestem na urlopie do końca tygodnia, więc proszę wybaczyć".

Bartłomiej Bublewicz wrócił do pracy

Teraz ten sam Press.pl przekazał, że materiały dziennikarza ponownie zagościły na antenie TVP. W poniedziałek w "Panoramie" ukazał się jego materiał o nowym kontrakcie dla polskiej zbrojeniówki.

"Dziennikarz był zawieszony przez około dwa tygodnie. W zeszłym tygodniu został przywrócony do pracy, ale przebywał wtedy na urlopie" – informuje "Presserwis".

Dziennikarz dołączył do zespołu "Panoramy" na początku 2024 r., wcześniej pracował w Onecie.

Czytaj też:

Debiut znanych prezenterów TVN24 w TVP Info. Duże zmianyCzytaj też:

Po cichu pożegnał się z TVP. Tym razem nie gryzł się w język