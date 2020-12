Dworczyk: We wtorek rusza strona internetowa dedykowana szczepieniom, a w środę infolinia

Dworczyk mówił na wtorkowej konferencji prasowej o kampanii informacyjnej na rzecz szczepień przeciwko koronawirusowi. – Dzisiaj rusza strona internetowa dedykowana szczepieniom, jutro rusza infolinia, w drugiej połowie grudnia rozpoczyna się szeroka kampania, najpierw kampania informacyjna, a następnie kampania profrekwencyjna – przekazał pełnomocnik rządu ds. programu szczepień.

Powtórzył, że zaszczepienie się przez jak największą liczbę osób powinno być wspólnym celem wszystkich - rządu i obywateli.

Dworczyk poinformował też, że w najbliższych dniach przedstawiony zostanie projekt ustawy regulujący powstanie Funduszu Kompensacyjnego. – Wtedy będziemy rozmawiali o szczegółach – zaznaczył.

Szef KPRM mówił we wtorek, że w Narodowym Programie Szczepień przewidziano Fundusz Kompensacyjny dla osób, u których wystąpią niekorzystne odczyny poszczepienne. Przekazał, że ten temat znalazł się w bardzo dużej liczbie postulatów. – Czy - tak, jak to pierwotnie było zakładane, dochodzenie na drodze cywilnej od Skarbu Państwa pewnych roszczeń, czy też właśnie stworzenie mechanizmu na wzór tego rodzaju funduszy funkcjonujących w innych krajach. Przychyliliśmy się do tych głosów, umieszczając to rozwiązanie w naszej strategii – poinformował.

Czytaj także:

Wiadomo, czy Kaczyński zaszczepi się na koronawirusa. Padła jasna deklaracjaCzytaj także:

Święta jak co roku? Wielu Polaków nie przejmuje się pandemią