Są nowe obostrzenia. 31 grudnia zakaz przemieszczenia się

– Niewykluczone, że przed nami jeszcze trudniejsze dni i tygodnie, bo trudno liczyć, że szczepienia, na które tak bardzo liczymy, ochronią nas w tej najbliższej perspektywie – podkreśla minister. Dlatego, jak zaznacza Niedzielski, nie wystarczą jedynie apele. Trzeba wprowadzić nowe restrykcje.

Sylwester na nowych zasadach

Noc sylwestrowa to szczególny dzień w roku. Każdy z nas chce go spędzić w gronie przyjaciół i rodziny. W obecnej sytuacji jednak wszelkiego typu imprezy i zgromadzenia stwarzają niezwykle groźne warunki do dalszej transmisji koronawirusa. A co za tym idzie, są bardzo niebezpieczne dla nas i naszych bliskich. Dlatego zostań w domu i nie organizuj imprez i spotkań towarzyskich poza gronem domowników. Podobnie jak inne liczne kraje europejskie, również Polska wprowadza ograniczenia w tym dniu. Z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu.

– Uzasadnione są tylko wyjścia z domu w celu zaspokojenia potrzeb nagłch, np. wizyta w aptece, wyjście w celu zawodowym. Podobnie, jak było to przez chwilę na wiosnę – wskazał Adam Niedzielski.

Narodowa kwarantanna

Narodowa kwarantanna oznacza, że od 28 grudnia do 17 stycznia zamknięte będą stoki narciarskie oraz hotele – także w kontekście podróży służbowych. Do tej pory osoby podróżujące w celach służbowych mogły korzystać z usług hoteli, jednak jak wskazuje rząd możliwość ta była źródłem nadużyć. – Te wyjątki będą ograniczone naprawdę do minimum, szczególnie w kontekście tego co obserwowaliśmy w ostatnich dniach, kiedy to w internecie można było znaleźć zaproszenia na służbowy wypoczynek w okresie świąt i ferii – powiedział szef resortu zdrowia.

Wyjątki: Dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.

Ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych – otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe.

Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego.

Kolejna nowość, to 10-dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym.

Przedłużenie dotychczasowych zasad i ograniczeń

Zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie)

Ograniczenia w transporcie zbiorowym: 50% liczby miejsc siedzących, albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15m2

Udział w zgromadzeniach – max. 5 osób

Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji

Zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki

Ograniczenie w sklepach – max. 1 os./15m2

Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00

Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz