Kurski o "Sylwestrze Marzeń TVP": Jest jak jedzenie, jak powietrze. Nie można bez niego żyć

– "Sylwester Marzeń" musi się odbyć właśnie dlatego, że miliony Polaków zostało skazanych przez pandemię na izolację. W tym roku wszyscy spędza tego sylwestra w domach, przed telewizorami – podkreślał prezes TVP.

Zapowiadał, że na scenie pojawią się wielkie gwiazdy polskiej sceny muzycznej, ale nie zabraknie też zagranicznych gości.

– Tegoroczny "Sylwester Marzeń" jest jak prąd, gaz, woda. Jak jedzenie, jak powietrze. Nie można żyć bez "Sylwestra Marzeń" w TVP. Będzie wspaniały, bo jest tak potrzebnym, tak upragniony przez ludzi. Zapewnią to jak zawsze najwspanialsze gwiazdy – mówił.

– Po co nam zagraniczne gwiazdy, jak i tak 8 milionów przed północą zawsze wykręca Zenon Martyniuk – żartował.

– To będzie piękny sylwester, wspaniały sylwester – podkreślał Jacek Kurski.

Prezes TVP złożył również propozycję stacjom komercyjnym, które ze względu na pandemię wahają się co do organizaci sylwestrowych koncertów. – Chciałbym uroczyście zadeklarować, że jeśli Polsat czy TVN zrezygnowałyby z organizowania sylwestra, to TVP jest w stanie udostępnić komercyjnym platformom sygnał do "Sylwestra Marzeń" – deklarował.

