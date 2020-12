Kosiniak-Kamysz: Mogę jechać i zaszczepić prezydenta Dudę

– Mogę jechać i zaszczepić pana prezydenta Dudę, bo on miał chyba jakieś wątpliwości do tego i zrobię to naprawdę jak najszybciej się da, żeby tylko nie siali fake newsów, szczególnie rządzący, którzy są odpowiedzialni za te szczepienia – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w TVN24.

Przypomnijmy, że kilka dni temu prezydent podkreślił, że nigdy nie należał do grupy antyszczepionkowców. W czasie debaty prezydenckiej Andrzej Duda podkreślał, że nie jest zwolennikiem przymusu szczepień.

Przypomnijmy, że najprawdopodobniej szczepionka będzie już niedługo dostępna. – Jeżeli szczepionka przeciw COVID-19 zostanie dopuszczona do użytkowania na terenie UE to wszystkie kraje unijne będą mogły rozpocząć szczepienia 27 grudnia. To pierwsze partie szczepionki, nie będzie to jeszcze masowe szczepienie – powiedział w piątek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Koronawirus w Polsce

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 013 nowych i potwierdzonych zakażeniach koronawirusem w Polsce. W ciągu ostatniej dobie zmarło 426 osób.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywają 18 542 osoby, u których potwierdzono zakażenie, 1725 jest pod respiratorami – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 36 659 łóżek i 3145 respiratorów.

W kraju pula wolnych łóżek – jak pokazują dane MZ – wynosi ponad 18 tys., a respiratorów – ponad 1400.

Na kwarantannie – jak przekazało ministerstwo – przebywa 208 368 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 11 258 osób.

Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 915 576 chorych na COVID-19. Od początku epidemii, w Polsce z powodu zakażenia COVID-19 zmarło 24 771 osób.