"To byłoby śmieszne, gdyby nie było żenujące". Woś o szczepieniu adwokatów

Pomysł, aby adwokatów zaszczepić w tej samej grupie, co pracowników służby zdrowia, Woś określił jako "kuriozum".

– To byłoby śmieszne, gdyby nie to, że jest to żenujące i smutne. Pokazuje stan myślenia o sobie tych, którzy uważają się za elity –dodał wiceminister.

Dopytywany, czy pokolenie trzydziestolatków doczeka się szczepionki jeszcze w tym roku, ocenił, że nie jest to grupa, która jej pilnie potrzebuje.

– Producenci deklarują, według słów ministra Dworczyka, że tych szczepionek w drugim kwartale będzie więcej – stwierdził. – Wydaje mi, że akurat pokolenie trzydziestolatków może spokojnie poczekać. Wszystkie statystyki wskazują, że śmiertelność w naszej grupie wiekowej jest minimalna, taka jak w przypadku powikłań po grypie – dodał.

