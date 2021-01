Winnicki: Żądamy odwołania lockdownu

Politycy obecni w studiu Polsat News dyskutowali m.in. o powrocie dzieci do szkół po 17 stycznia. Zdania były mocno podzielone.

– 1 września, kiedy rząd beztrosko otwierał szkoły było 550 zakażeń dziennie. Wczoraj było ponad 10 tys. przypadków. W takich warunkach powrót dzieci do szkół to przepis na katastrofę – oceniła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.

Nie zgodził się z tym poseł Konfederacji. – Dzieci powinny jak najszybciej wrócić do szkół. Przykład przedszkoli pokazuje, że szkoły nie są jakimiś wielkimi rozsadnikami epidemii – mówił Robert Winnicki. Jego zdaniem normalna edukacja powinna wrócić we wszystkich typach szkół. – Studia w systemie online to fikcja – wskazał.

– Jestem za tym, żeby skończyć z lockdownem, ale trzeba być do tego przygotowanym. Rządzący nie zrobili absolutnie nic przez wakacje, aby umożliwić dzieciom edukację, przyswajane wiedzy. Kosiniak-Kamysz rekomendował regularne testowanie – stwierdziła z kolei reprezentująca PSL Urszula Pasławska.

– Nie możemy wysłać dzieci do szkół, bo skończy się to jak we wrześniu. Rząd PiS za wolno szczepi. Mamy proporcjonalnie dziesiąte miejsce w szczepieniach wśród krajów europejskich. Wielka Brytania od jesieni przygotowywała się do tego, Izrael jeszcze wcześniej – skomentował sytuację Marcin Bosacki z PO.

– Gdyby pan poseł słuchał Komisji Zdrowia to tam wielokrotnie padła odpowiedź, że rząd oczekuje, że najpóźniej do końca roku wszyscy chętnie zostaną zaszczepieni – odpowiadał mu Tomasz Latos z PiS. Jak dodał, pan senator Bosacki "woli krytykować wszystko".

– Przyszły tydzień to będą testy nauczycieli. Ogromna liczba osób się zgłosiła. Nauczyciele są uwzględnieni w pierwszym etapie szczepień – powiedział doradca prezydenta Paweł Mucha. – Mamy szczepionki, jesteśmy przygotowani – zapewnił.

"Żądamy odwołania lockdownu"

Winnicki zwrócił również uwagę na fakt, że wciąż pozamykanych jest mnóstw branż. – Ubiegły rok wiele przedsiębiorstw przeszło źle bądź plajtowało, a teraz szykuje nam się armagedon gospodarczy – ocenił. – Żądamy odwołania lockdownu. Żądamy, żeby rząd przestał ignorować skutecznie terapie, np. amantadyną. Przedsiębiorcy są przygotowani i chętni, żeby działać w reżimie sanitarnym – podkreślił poseł Konfederacji.

