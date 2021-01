Hanna Lis uderza w dziennikarkę Polsatu: To ty go wylansowałaś

Administratorzy facebookowego konta „To tylko teoria" poinformowali dziś na Facebooku o przyznaniu "wyróżnienia" działaczce pro-life Kai Godek. "Aktywistka, Kaja Godek, zajęła pierwsze miejsce w głosowaniu, zdobywając 3518 głosów (26,7%) za wypowiedź, że nie istnieje coś takiego, jak orientacja seksualna" – czytamy na Facebooku "To tylko teoria".

Dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra przypomniała na Twitterze, że słowa te padły w prowadzonym przez nią programie. Gozdyrze postanowiła odpowiedzieć rzeczniczka SLD. "Pani Redaktor, nie jestem całkiem przekonana, czy to powinien być powód do zadowolenia" – napisała Anna Żukowska. Na pytanie dziennikarki, gdzie konkretnie wyraziła zadowolenie, polityk odparła, że "może źle zinterpretowała" jej wpis.

"Urocze, że są osoby, które widzą w tym MÓJ powód do dumy. Ja serio nie wkładam gościom do głowy myśli ani nie nakazuję im wypowiadać konkretnych treści. To po prostu info o skutkach danej wypowiedzi" – skomentowała sprawę Gozdyra.

Do rozmowy postanowiła włączyć się Hanna Lis. "Aga, z cała sympatią, to ty wylansowałaś nowe odkrycie towarzyskie pani Magdy Ogórek, pana Jakimowicza. Kilka dni po jego 'występie' w skandalistach był już w TVPiS. Po prostu: stop making stupid people famous" – zarzuciła dziennikarce. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. "A także reżyserowałam 'Młode wilki'. Wydało się. Zaiste, wielką mam moc" – odparła kąśliwie i dodała: "A tak serio, opamiętania. Trzeba by nie zapraszać nikogo".

