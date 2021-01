Ponad 66 tys. rejestracji w godzinę. Kraska: Bardzo duże zainteresowanie szczepieniami

O 6 rano w piątek ruszyły zapisy na szczepienie przeciwko COVID-19 dla osób od 70. roku życia.

Dane udostępnione na Twitterze przez SzczepimySię mówią, że w pierwszej godzinie zarejestrowało się ponad 66 tys. pacjentów 70+. – Odnotowujemy bardzo duży ruch na infolinii, która w w szczycie notowała ponad 300 tys. wywołań na minutę" – podano na Twitterze.

– Pierwsze sygnały, które mamy, są bardzo optymistyczne, jest bardzo duże zainteresowanie. Mam sygnały, że pod przychodniami lekarzy rodzinnych gromadzą się kolejki. Apeluję, by w nich nie stać, można zarejestrować się przez infolinię albo dzwoniąc do swojego lekarza rodzinnego i nie gromadzić się – powiedział Kraska w Jedynce Polskiego Radia.

– Osoby starsze nie muszą czekać i osobiście się zapisać, na pewno można to zrobić telefonicznie w lepszym komforcie – zaznaczył.

Wiceminister wskazał, że grupa seniorów 70 plus jest liczniejsza niż 80 plus. – To dwie grupy na których nam najbardziej zależy, jeśli chodzi o tempo szczepień, są to grupy wysokiego ryzyka. Z tych grup najwięcej osób trafia do szpitali z powodu zakażenia – wskazał.

Zapisy seniorów powyżej 80 lat na szczepienia przeciw COVID-19 ruszyły 15 stycznia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia wszystkich osób od 70. roku życia.

