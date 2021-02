Nie żyje Edward Babiuch. Były premier PRL miał 93 lata

O śmierci Edwarda Babiucha poinformował na swoim profilu na Facebooku polityk SLD Krzysztof Janik. "Zmarł Edward Babiuch. Starsi Go być może pamiętają. Młodsi nie muszą. Ale odszedł kawałek historii PRL. Ciekawe, czy ktoś z Jego następców to dostrzeże" – napisał.

Kim był Edward Babiuch?

Edward Babiuch wstąpił do PZPR w 1948 roku. W drugiej połowie lat 50. pracował w aparacie Komitetu Centralnego. Od grudnia 1970 roku członek Biura Politycznego KC (do sierpnia 1980 roku) i sekretarz KC (do lutego 1980 roku).

W latach 1972–1976 był członkiem, a w latach 1976–1980 zastępcą przewodniczącego Rady Państwa. Od lutego do sierpnia 1980 pełnił funkcję prezesa Rady Ministrów.

Jako bliski współpracownik Edwarda Gierka został zmuszony do odejścia ze stanowisk państwowych i partyjnych. W październiku 1980 roku odwołano go z KC, a w lipcu 1981 roku wykluczono z partii.

Na wezwanie plenum KC Babiuch zrezygnował także z mandatu poselskiego w grudniu 1980 roku. Od 1969 roku był posłem na Sejm PRL V, VI, VII i VIII kadencji.

Zmarł we wtorek w wieku 93 lat.