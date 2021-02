Będą zmiany w szczepieniach dla ozdrowieńców? Niedzielski: Czekamy na dowody z badań

Adam Niedzielski odniósł się na antenie Polsat News do twierdzenia, że ozdrowieńcom wystarczy tylko jedna dawka szczepionki przeciwko COVID-19. Jak przyznał minister, pojawiają się już badania sugerujące, że może zachodzić taka zależność. Resort zdrowia będzie jednak czekał na oficjalne potwierdzenie tego faktu.

– Pojawiają się badania, ale to są na razie tylko i wyłącznie badania, które mówią o tym, że ta odpowiedź immunologiczna u ozdrowieńców jest jak przy podawaniu drugiej dawki u zwykłego pacjenta, co ma swoją logikę – stwierdził Niedzielski.

– Jakiś poziom przeciwciał ozdrowieńcy posiadają i to jest w zasadzie analogiczne do podania drugiej dawki, czyli podanie ozdrowieńcom pierwszej dawki. Ale tutaj na razie czekamy na dowody z badań – dodał.

Niedzielski został również zapytany o to, kiedy pandemia zostanie opanowana. Minister podał wstępne warunki, które muszą zaistnieć, aby mówić chociaż o kontroli nad sytuacją epidemiczną w kraju.

– Obawiam się, że trudno jest zdefiniować taki jednoznaczny punkt. Tutaj trzeba liczyć się z tym, że pandemia zejdzie do takiego poziomu, który będzie kompletnie pod kontrolą, jeśli można tak powiedzieć, ale to jest sytuacja, w której będziemy mieli poniżej tysiąca zakażeń dziennie i to żeby dojść do tego poziomu, to jeszcze trochę czasu musimy poczekać – stwierdził szef resortu zdrowia.

