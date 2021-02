Dwaj panowie G.

Aropos Porozumienia, konfliktu Gowin-Bielan i dwuwładzy. Wiewiórki z Nowogrodzkiej mówią, że chodzi o to, by grillować i osłabić Gowina, a nieo to, by go mordować. Tego chce szeregowy wicepremier Jarosław Kaczyński. A tu nagle okazuje się, że Adam Bielan jest większym radykałem niż Kaczyński SWP.