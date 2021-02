Maląg: Do szczepień zgłosiło się 50 proc. pracowników miejsc opieki nad najmłodszymi

W poniedziałek rozpoczyna się druga tura zapisów na szczepienia pracowników żłobków i klubów dziecięcych, dziennych opiekunów oraz pracowników placówek pieczy zastępczej.

Szefowa MRiPS w rozmowie w TVP INFO przekazała, że do tej pory zgłosiło się około 50 proc. uprawnionych w tej grupie pracowników. – To jest ponad 21 tys. osób. Zależy nam na tym, aby ta grupa zaszczepiła się jeszcze szerzej – powiedziała Maląg.

Przypomniała, że rejestracji na szczepienia dokonuje w imieniu pracowników dyrektor placówki. Formularz zgłoszeń znajduje się na stronie: https://szczepieniazlobki.rcb.gov.pl/

– Zamierzamy tę grupę wyszczepić jak najszybciej. Do końca marca ten etap szczepień zapewne się zakończy. Dlatego też zachęcam wszystkich opiekunów żłobków, klubów dziecięcych, pieczy zastępczej, dziennych opiekunów, abyście państwo skorzystali z tej możliwości. Wszyscy tęsknimy za normalnością – podkreśliła minister rodziny.

Zapisy – w ramach drugiej tury – potrwają od 15 do 18 lutego (poniedziałek-czwartek). W formularzu można zgłosić wszystkie osoby pracujące z dziećmi w żłobku lub klubie dziecięcym – także osoby zatrudnione na innych stanowiskach niż opiekun, jeśli mają kontakt z dziećmi objętymi opieką tej instytucji. W formularzu nie wskazuje się stanowiska danego pracownika, zatem to osoba wypełniająca decyduje, których pracowników, którzy zgłosili chęć udziału w szczepieniach, powinna zgłosić.

Formularz dotyczy zgłoszeń pracowników do 65 roku życia.

Zgodnie z rekomendacjami działającej przy premierze Rady Medycznej, nauczycielom i pracownikom instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 będzie podawana szczepionka AstraZeneca. Szczepionką tej firmy mogą być szczepione wszystkie osoby urodzone w roku 1956 oraz młodsze. To oznacza że szczepionką AstraZeneca będą szczepione osoby od 18. do 65. roku życia.

Szczepienia zgłoszonych w pierwszej turze, chętnych pracowników instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 rozpoczęły się w piątek, 12 lutego.

W żłobkach, klubach dziecięcych, w placówkach pieczy zastępczej oraz jako dzienni opiekunowie zatrudnionych jest ok. 51 tys. osób.

