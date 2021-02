Maląg: Polska jest dobrze przygotowana do okresu ożywienia po pandemii koronawirusa

W piątek w siedleckim ZUS-ie odbyła się konferencja prasowa z udziałem minister Maląg, prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej oraz wiceminister rozwoju, pracy i technologii, Olgi Semeniuk.

"Szybko i skutecznie wspieraliśmy polskie przedsiębiorstwa"

Podczas spotkania Maląg podsumowała działania podejmowane przez rząd, które mają na celu przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii. – Od początku szybko i skutecznie wspieraliśmy polskie przedsiębiorstwa, ratując firmy i miejsca pracy – przeznaczyliśmy na ten cel rekordowe środki w wysokości 185 mld zł, dzięki czemu udało się uratować 6,5 mln miejsc pracy – mówiła Maląg.

Te działania – jej zdaniem – przełożyły się na sytuację na rynku pracy. – Stopa bezrobocia, która długo utrzymywała się na poziomie 6,1 proc., obecnie nieznacznie wzrosła., ale to wzrost zwykle notowany w styczniu, związany z sezonowością niektórych prac – tłumaczyła szefowa MRiPS.

twitter

Dodała również, że prognozy ekonomiczne są optymistyczne, a Polska jest dobrze przygotowana "do okresu ożywienia". – Realizowane konsekwentnie działania antykryzysowe zostały dostrzeżone i pozytywnie ocenione przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Według ekspertów realizacja wdrażanych programów wsparcia przebiegała zasadniczo szybko i skutecznie, co powinno pomóc w ograniczeniu długoterminowych skutków pandemii dla gospodarki – mówiła Maląg.

Dodała też, że "rzeczywisty obraz sytuacji, opartej na rzetelnych danych zauważa także Komisja Europejska, która przedstawiła bardzo dobre dane dla Polski. Polska jest wymieniana w czołówce krajów z bardzo wysoką wiarygodnością finansową i gospodarczą".

– Nie pozostawiliśmy też bez wsparcia ludzi, którzy mimo wszystko stracili pracę: wypłacaliśmy dodatek solidarnościowy, podnieśliśmy zasiłek dla bezrobotnych, bez przeszkód realizujemy wszystkie rozpoczęte programy społeczne – dla najmłodszych, takie jak Rodzina 500+ czy Dobry Start i dla najstarszych, jak pakiet nazywany Emerytura+, na który składa się wyjątkowo wysoka waloryzacja świadczeń oraz 13. i 14. emerytura – wyliczała formy wsparcia minister. I zaznaczyła, że rząd wspiera i będzie wspierał młodych ludzi, którzy chcą założyć rodziny i zdecydować się na dzieci.

– To materialne i trwałe fundamenty wynikające z wdrażania Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju ogłoszonej i realizowanej przez rząd Zjednoczonej Prawicy – podkreśliła.

Z kolei Gertruda Uścińska wskazywała na "ogromną rolę, jaką Zakład odegrał we wszystkich działaniach antykryzysowych, realizując m.in. kluczowe świadczenie, jakim było zwolnienie z opłacania składek". – Przeznaczyliśmy na to 13 mld zł, ale są widoczne efekty. Zakład na koniec ubiegłego roku zarejestrował 2,5 mln płatników składek, czyli o 55 tys. więcej, niż w lutym roku poprzedzającego – poinformowała prezes ZUS. Dodała też, że 240 tys. przedsiębiorców skorzystało z innych – poza Tarczą – mechanizmów wsparcia: 294 podmiotom odroczono termin opłacania składek, a świadczenie postojowe wypłacono 5 mln osób. Wyjątkowym – zauważyła – w skali europejskiej, jest wypłacanie świadczeń opiekuńczych z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8.

Olga Semeniuk podkreśliła, że "polski rząd dba o to, aby nasza gospodarka w jak najmniejszym stopniu odczuła skutki pandemii". W tym kontekście wskazała na wsparcie w ramach tarcz finansowej i antykryzysowej, które w ubiegłym roku objęło ponad 300 tys. przedsiębiorców, którzy skorzystali z rozmaitych instrumentów wsparcia.

– Ostatnia, uruchomiona 15 stycznia, tarcza 2.0 jest skierowana głównie do mikro i małych firm. Kolejne 5 mld zł trafi do przedsiębiorstw w fazie lockdownu – dodała Semeniuk. Zapowiedziała też nowe programy, które wkrótce wprowadzi rząd, tj. „Krajowy Plan Odbudowy” oraz „Nowy Polski Ład”.