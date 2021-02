Kraska o niepożądanych odczynach po szczepieniu. Padły ważne słowa

Wiceminister Kraska zwrócił uwagę na wzrastającą w ostatnich dniach liczbę zakażeń. – W tych nowych przypadkach, które są ujawniane, prawie 10 proc. to jest już mutacja brytyjska, zmutowany wirus wypiera tego "klasycznego" koronawirusa – powiedział.

Przygotowania do trzeciej fali epidemii

Pytany o przygotowania do ewentualnej trzeciej fali pandemii, Kraska przypomniał, że obecnie dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 26 tys. łóżek covidowych. – Mamy też w odwodzie szpitale zapasowe, szpitale tymczasowe. Mam nadzieję, że te szpitale nie będą wykorzystane w pełni, że może w ogólne nie będą potrzebne, ale musimy mieć taki bufor bezpieczeństwa – dodał.

Odnosząc się do niepożądanych odczynów poszczepiennych Kraska wskazał, że ponad 90 proc. z nich ma charakter łagodny. Na pytanie, ile osób zmarło, wiceminister przekazał, że z danych sanepidu na czwartek wynika, że jest to 16 osób. – To osoby powyżej 80 roku życia i z wielochorobowością – wskazał jednocześnie Kraska.

Wykonano już 2,5 miliona szczepień

Na tle innych dużych państw UE Polska zajmuje pierwsze miejsce w liczbie podawanych dawek na 100 tys. mieszkańców – poinformował w piątek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Dworczyk wraz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim przekazali najnowsze dane nt. narodowego programu szczepień. – Mamy ponad 2,5 mln wykonanych szczepień. To są dane, które potwierdzają, że trzymamy się założonego już wiele tygodniu temu scenariusza. Niepożądanych odczynów poszczepiennych jest tylko nieco ponad 2 300, czyli 0,094 proc. pacjentów. 84 proc. z nich ma charakter łagodny – poinformował Dworczyk. – Jesteśmy w lepszej sytuacji niż inne kraje UE. Nasz proces szczepienia II dawką jest płynny – powiedział.

