Zmiany w programie 500+? "PiS niezadowolone ze wskaźników dzietności"

Z ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że PiS może wprowadzić zmiany w programie 500 Plus. Z danych GUS wynika, że w 2020 roku w naszym kraju urodziło się 355 tys. dzieci, najmniej od 2004 roku. To budzi niepokój w kręgach władzy.

Nowy program demograficzny

Jak podaje "GW", na początku marca Prawo i Sprawiedliwość ma przedstawić nowy program demograficzny. Wszystko dlatego, że kierownictwo partii ma być niezadowolone z faktu, iż program 500 plus nie zwiększył dzietności w Polsce.

Partia rządząca ma planować także powołanie nowego urzędu – Instytutu na rzecz Rodziny i Demografii. Zadaniem instytucji ma być zachęcanie Polaków do posiadania dzieci.

Natomiast w kontekście zmian w programi 500 Plus, "Wyborcza" informuje o waloryzacji świadczenia. Ma to się stać w taki sposób, aby nie traciło ono na wartości. "Pierwsza waloryzacja miałaby się odbyć w 2023 r., przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi. Prawdopodobnie 500 plus byłoby podwyższane o wskaźnik inflacji. Ale jest też drugi pomysł – coroczne zwiększanie 500 plus o stałą kwotę (niezależnie od inflacji), tak jak to się teraz dzieje w przypadku podwyżek emerytury minimalnej" – podaje gazeta.

Wszystko ma zostać pokryte ze środków pochodzących z uszczelnienia VAT oraz opodatkowania cyfrowych gigantów.

Ruszył nabór wniosków

1 lutego ruszył nabór wniosków elektronicznych o wypłatę świadczenia rodzinnego 500 Plus. Wnioski muszą złożyć wszyscy, także ci rodzice, którzy do tej pory pobierali pieniądze.

W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego i uzyskania prawa do świadczenia na nowy okres rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r., wnioski można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Czytaj też:

Mołek: Edukacja seksualna praktycznie nie istnieje. Jest tylko edukacja kościelna