Morderstwo podczas imprezy urodzinowej. Nie żyje 17-latek

Właściciel agroturystyki, gdzie doszło do zabójstwa w rozmowie z serwisem bytow.naszemiasto.pl przyznał, że domek wynajęła grupa młodych ludzi, która chciała urządzić tam przyjęcie urodzinowe.

Tragedia podczas imprezy urodzinowej

– Dwa tygodnie temu zgłosiło się do mnie czterech chłopaków, którzy chcieli wynająć jeden z domków na imprezę z okazji osiemnastych urodzin – relacjonował mężczyzna. – Zgodziłem się, omówiliśmy szczegóły, między innymi to, że ma być spokój i zachowany porządek. O tym co się wydarzyło wczoraj dowiedziałem się, gdy na podwórko zaczęły zjeżdżać karetki i policja. Wcześniej nic się słyszałem – zapewnia właściciel obiektu.

Jak ustalił serwis ibytow.pl imprezę zorganizowano w nocy z soboty na niedzielę. Po godzinie 21 jeden z uczestników spotkania wezwał policję, informując, że niezaproszony na imprezę mężczyzna zaatakował uczestników.

Jedna osoba ranna, 17-latek zmarł na miejscu

Piotr R. miał wdać się w kłótnię z uczestnikami imprezy i zaatakował nożem dwie osoby. Jedna z rannych osób to 17-latek, który zginął na miejscu, drugi ranny chłopak przeżył i trafił do szpitala.

Oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku komisarz Michał Sienkiewicz poinformował w rozmowie z serwisem weekendfm.pl, że w związku z atakiem na imprezie policja zatrzymała pięć osób. Jedna osoba jest podejrzewana o zabójstwo.

Zatrzymani mają zostać przesłuchani jeszcze dzisiaj, jednak w momencie zatrzymania byli pod wpływem alkoholu i muszą wytrzeźwieć.

