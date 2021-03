Gołębiewski: Trzeba napisać dobry scenariusz do filmu o Żołnierzach Wyklętych

Czym dla Pana jest dzień 1 marca?

Arkadiusz Gołębiewski: Przypomniałem sobie właśnie swój film „Dzieci kwatery Ł”. Mimo, że to produkcja zrealizowana siedem lat temu, to staje się coraz bardziej aktualna. Pokazuje dobitnie, jak zwiększa się nasza świadomość o Żołnierzach Wyklętych, czasach, w których żyli oraz o przełamywaniu barier w poznawaniu prawdy na ich temat. Przyszło nam żyć w ciekawych czasach, kiedy można o tych kwestiach bez skrępowania mówić.

To, co zaczęło się na warszawskiej „Łączce” w 2012 roku, stało się czymś, z czego zrodziła się nowa Polska, jak mówił Witold Mieszkowski, syn komandora Stanisława Mieszkowskiego. Przypomina mi to okres karnawału „Solidarności”. Rodziny pomordowanych przez komunistów żołnierzy podziemia niepodległościowego zaczęły podnosić głowę, czuć się godnie i tworzyć wspólnotę. Ta społeczność, która się spotykała, była złożona z naukowców, archeologów, ale również wolontariuszy i ludzi mediów, którzy mieli odwagę tam przychodzić, robić zdjęcia i nagrywać. Wkrótce pracom prof. Szwagrzyka zaczęły towarzyszyć dziesiątki kamer. To pokazuje, że te wewnętrzne uprzedzenia do tematu Żołnierzy Wyklętych nie mają racji bytu. W swoich filmach nieprzypadkowo podaję, że przez komunistyczne obozy i więzienia przeszło ok. półtora miliona osób. Oznacza to, że średnio w co 3-4 rodzinie w Polsce był ktoś, kto przeszedł więzienie, katownię, a często również został zamordowany. Ta pamięć i świadomość często została zwyczajnie wyparta. Wiele rodzin nie chciało o tym opowiadać lub robiły to zdawkowo. Część poumierała, zabierając tę prawdę do grobu. My ją teraz powoli poznajemy i to jest moim zdaniem klucz do przywracania pamięci.

Tym bardziej, że ta pamięć często jest przeinaczana. Są środowiska, które ukazują w najgorszym świetle polskich bohaterów.

Bój o pamięć o Żołnierzach Wyklętych będzie trwał jeszcze przez długie lata. Już przyzwyczaiłem się do tego, że jedni nazywają ich bohaterami, gdy dla innych są oni bandytami lub ludźmi nierozumiejącymi realiów współczesnego im świata. Kiedy jednak patrzymy na to, w jakim miejscu jest dzisiaj Polska i jak odegrała swoją rolę w latach 80-tych. Wprowadzenie realnego oporu w systemie totalitarnym miało ogromne znaczenie. Sprzeciwiono się kolektywizacji wsi, a także obroniono Kościół, będący wsparciem dla milionów Polaków chcących normalnie żyć. Powstanie antykomunistyczne po II wojnie światowej na naszych terenach ma się nijak do ruchów oporu w krajach sąsiednich, ale tam również rośnie pamięć o tamtejszych „Wyklętych”. Przykładem mogą być Czechy, gdzie w ubiegłym roku zapoczątkowano inicjatywę podobną do naszego Festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”. Zaczęto wręczać tytuły Strażnika Pamięci. Miałem zaszczyt odebrać jako pierwszy tę statuetkę. Podobnie jest na Węgrzech, gdzie miałem okazję odwiedzić tamtejsze groby bohaterów. Cieszę się zatem, że naszymi działaniami potrafimy zainspirować innych. Nie udało się pogrzebać pamięci o ofiarach reżimu komunistycznego w Polsce, nie udało się to również w innych krajach.

Jak Pan jako reżyser ocenia propagowanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych w przestrzeni polskiej kultury?

Obejrzałem niedawno film „Wyklęty”. Podobnie jak „Dzieci kwatery Ł” został on zrealizowany w trudnych dla tej tematyki czasach rządów PO-PSL, ale wtedy jednak te filmy powstawały. Dzisiaj mamy znacznie dogodniejsze czasy, a nowych produkcji tego typu nie ma. Wszyscy czekamy na film o rotmistrzu Pileckim i innych bohaterach. Ja również się do tego zabieram, ale wiem, że ten proces nie jest łatwy, ponieważ trzeba nie tylko zmierzyć się z budżetem, ale też z własnym talentem. Trzeba napisać dobry scenariusz do uniwersalnego kina, za pośrednictwem którego można trafić z tą historią szerokiej grupie widzów. Nie wystarczy dotrzeć tylko do przekonanych, ponieważ sądzę, że do nich już trafiliśmy. W tym celu należy szlifować swoją wiedzę dziennikarską, pedagogiczną i filmową, aby dobrze opowiedzieć o trudnych dziejach polskiego podziemia antykomunistycznego.