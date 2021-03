Oddala się perspektywa chińskiej szczepionki w Polsce. Müller: Nie jest tak pilna, jak była wcześniej

– Czekamy, aż zostaną przeprowadzone stosowne badania i zobaczymy też, jak wygląda sytuacja w tych krajach, które się na to zdecydowały, między innymi Węgry. Faktycznie nie jest to na pewno droga szybka i tym bardziej teraz, po zwiększeniu przerw między pierwszą a drugą dawką, gdzie możemy więcej osób zaszczepić, też ta perspektywa nie jest tak pilna, jak była wcześniej – podkreślał rzecznik rządu w TVN24.

"czekamy na stosowne badania"

– My do tego podchodzimy z dużo większą dozą ostrożności i czekamy na to, aż zostaną przeprowadzone stosowne badania i zobaczymy też, jak wygląda sytuacja w tych krajach, które się na to zdecydowały – mówił dalej.

Jak zaznaczał, "to nie musi być konieczne unijny certyfikat".

– Poszczególne kraje też mają taką możliwość, aby przeprowadzić wewnętrzną procedurę, natomiast w tej chwili ona nie jest nawet rozpoczęta, bo taki wniosek nie został złożony, ale mimo wszystko jesteśmy zobowiązani do tego, aby szukać różnych możliwości i dlatego też właśnie prośba do prezydenta Dudy w tej rozmowie z prezydentem Chin – stwierdził.

Müller: Pod koniec tygodnia informacja o decyzjach

Pytany o możliwość zamknięcia kolejnego województwa, Müller stwierdził, że "ma nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby".

– Dzisiaj niczego nie ogłaszamy, w najbliższych kilku dniach też takich decyzji jeszcze nie powinno być, natomiast oczywiście pod koniec tygodnia, po analizie tych danych z całego tygodnia, będziemy informować czy jakieś decyzje będą podjęte – poinformował rzecznik rządu.

