"Opole do dzisiaj to pamięta". Kukiz zażartował z dziennikarza

Prowadzący poranny program w radiu RMF FM zapytał swojego gościa – lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza, o Międzynarodowy Dzień Dud.

– Pan gra na dudach może? Wie pan, ja nie wiem co na Opolszczyźnie, jakie macie zwyczaje ludowe – mówił dziennikarz do polityka, którego dom znajduje się w miejscowości Łosiów na Opolszczyźnie. – Ja raz w życiu byłem w Opolu, to wszystko co wiem o Opolszczyźnie... – przyznał następnie Mazurek.

– Opole do dziś to pamięta. Pańską wizytę – zakpił w odpowiedzi Kukiz, czym wywołał śmiech dziennikarza.

– To jest proszę państwa ta złośliwość, ta szydera zostanie panu zapamiętana, naprawdę – odpowiedział politykowi Mazurek.

– Uczę się od pana panie redaktorze jak tylko mogę, ale jest pan niedoścignionym wzorcem (...) również bardzo dziękuję i życzę zdrowia tak zupełnie poważnie, i tak pół poważnie, wszystkim chłopom, oprócz tym z PSL-u, wszystkiego co najlepsze. Dżentelmenom wszystkiego co najlepsze – stwierdził dalej Kukiz, wbijając na koniec programu szpilkę dawnym koalicjantom z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Rozmowy Kaczyński-Kukiz

W rozmowie z Robertem Mazurkiem lider Kukiz'15 potwierdził też, że "do końca tygodnia" spotka się z prezesem PiS.

– To będzie dalszy ciąg rozmów, które zostały jakiś czas temu podjęte, dotyczące postulatów Kukiz’15 jeszcze z 2015 roku i nawet postulatów Platformy Obywatelskiej z 2004 roku, np. wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych – mówił Paweł Kukiz.

Polityk pytany o miejsce spotkania z Jarosławem Kaczyńskim odpowiedział, że "są inne miejsca do spotkań, niż Nowogrodzka". – Może raz, czy dwa razy w życiu byłem na Nowogrodzkiej. Są inne miejsca do spotkań. Przyjemniejsze, niż na stacji benzynowej, czy cmentarzu – stwierdził Kukiz, jednak nie zdradził gdzie odbędą się rozmowy.

