"Osoba bez macicy wykonuje aborcję osobie z macicą...". Nagranie z protestu feministek

Fragment nagrania pochodzi prawdopodobnie z demonstracji Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Warszawie, która miała miejsce w Dzień Kobiet. Protest odbywał się pod hasłem „Dzień kobiet bez kompromisów”

Na nagraniu youtuber pyta jedną z protestujących kobiet, czy „aborcja i eutanazja” to kobiet. – Aborcja jest kobietą, eutanazja też – zapewnia energicznie kobieta.

– A to nie dyskryminuje kobiet? Że takie rzeczy, które są brutalne są kobietami? Jak histeria, agresja, eutanazja, aborcja – pyta dalej Janusz.

– Ale też nie rozdzielajmy tego na płeć – odpowiada uczestniczka protestu.

"Osoba z macicą"

W dalszej części rozmowy youtuber pyta o hasło, które podzieliło w ostatnich dniach lewicę, czyli „osoby z macicami”.

– Nie ma męskiej aborcji, męska eutanazja się zdarza, ale to wciąż nazywa się eutanazja – drąży Janusz.

– Aborcję przeprowadzają osoby, które mają macice, które mogą zajść w ciążę – tłumaczy aktywistka, podkreślając, że „aborcja to decyzja kobiety”.

– Ale to wykonuje osoba bez macicy, osobie z macicą, które też może być mężczyzną, prawda? – dopytuje o zawiłości youtuber. – No bo przecież jeśli dziewczyna czy kobieta się identyfikuje, urodzona kobieta się identyfikuje jako mężczyzna to też może zajść w ciążę – pyta Janusz.

– Tak, osoba z macicą – zgadza się aktywistka.

Krótkie nagranie opublikowane przez youtubera na Twitterze to zapowiedź nowego programu, który Mikołaj "Jaok" Janusz będzie prowadził w Telewizji Republika. Janusz dwa miesiące temu zapowiedział zakończenie działalności kanału Pyta.pl. Nowy program w Telewizji Republika ma nawiązywać do formuły prezentowanej własnie na kanale Pyta.pl.