Piaseczny w szpitalu z powodu COVID-19. Ma problemy z oddychaniem

Nagranie pojawiło się na instagramowym profilu muzyka. Andrzej Piaseczny przyznał w nim, że spodziewał się lekkiego przebiegu choroby. Stan jego zdrowia pogorszył się jednak na tyle, że piosenkarz musiał poddać się hospitalizacji.

Wolałbym się nie pokazywać się w tym stanie

Piaseczny już na samym początku wideo przyznał, że "wolałby w tym stanie w ogóle się nie pokazywać". Mimo to, zdecydował się jednak opublikować nagranie, aby przestrzec przed lekceważeniem obostrzeń sanitarnych. Jak sam przyznał, też był wśród tych, którzy są przekonani o łatwym przebiegu zakażenia.

– Ale wiem, że jest jeszcze wielu ludzi, którzy dosłownie mają w nosie to, co może się z nami wydarzyć. Też myślałem, że przejdę to wszystko spacerkiem, ale po dziesięciu dniach chorowania znowu musiałem się znaleźć tutaj – powiedział piosenkarz z trudem łapiąc oddech.

instagram

Artysta podłączony do aparatury wspomagającej oddychanie przeprosił wszystkich, którzy wybierali się na jego koncerty. Podziękował również personelowi szpitala, który zajmuje się nim.

– Bardzo przepraszam wszystkich, z którymi mieliśmy spotkać się na koncertach, ale to przecież wszystko wróci. Bądźcie zdrowi i trzymajcie się, bardzo proszę, zasad bezpieczeństwa i higieny. Bardzo też dziękuję wszystkim, którzy naprawdę z pasją i zaangażowaniem się mną tutaj zajmują – powiedział.

Koronawirus w Polsce

Mamy 25 052 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – poinformowało w środowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia.

Resort zdrowia podał również, że z powodu COVID-19 zmarły 103 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 350 osób.

We wtorek MZ podało, że hospitalizowanych jest 21 183 chorych na COVID-19, w poniedziałek – 20 249, w niedzielę – 19 654, w sobotę – 19 541, zaś w piątek – 19 102. Tydzień temu, 10 marca, resort informował, że w szpitalach przebywa 18 378 pacjentów.

