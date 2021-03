13 mln zł za 18 lat w więzieniu. Komenda nie będzie się odwoływał

Jak informuje RMF FM wyrok, który zapadł 8 lutego w Sądzie Okręgowym w Opolu stanie się prawomocny. W wyniku postanowienia sądu Tomasz Komenda otrzyma blisko 13 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania, choć wnioskował o prawie 19 mln. Jak poinformował jego pełnomocnik prof. Zbigniew Ćwiąkalski, nie będzie odwołania od wyroku.

"Wygrałem z systemem"

12 mln zł zadośćuczynienia oraz 811 tys. 533 zł odszkodowania dla Tomasza Komendy za 18 lat niesłusznego więzienia – taką kwotę przyznał przyznał mężczyźnie sąd w Opolu.

Po ogłoszeniu decyzji Tomasz Komenda przyznał, iż nie wie, czy będzie odwoływał się od poniedziałkowego orzeczenia: – Musimy przeczytać uzasadnienie, później podejmiemy decyzję.

Jak dodał, jest zadowolony, że sąd "w końcu zamknął postępowanie". – Mogę stąd wyjść i nigdy więcej tu nie wrócić – powiedział dziennikarzom.– Straciłem zaufanie do opinii publicznej w jakimś czasie, która uważała mnie za pedofila, gwałciciela i mordercę, a teraz wygrałem z systemem i jestem wolnym człowiekiem – zaznaczył.

Jego zdaniem, orzeczenie "zamyka pewien rozdział", a nowa część jego życia, czyli syn, ma teraz dwa miesiące. – Chciałbym, aby był szczęśliwy tak, jak ja teraz. Pójdę teraz do niego, bo czeka na tatę. Dobrze rośnie; jest silny tak, jak ojciec – mówił.

Sprawa Tomasza Komendy

Tomasz Komenda został aresztowany w 2000 roku, trzy lata później sąd skazał go na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Nie pomogła też apelacja, którą mężczyzna przegrał w 2004 roku. Na przełomie 2017 i 2018 roku, w wyniku zdobycia nowych dowodów, prokuratura i policja ustaliły, że mężczyzna jest niewinny. Właśnie w związku z otrzymaniem nowych dowodów, prokuratura skierowała do sądu wniosek o wznowienie sprawy i zwolnienie go z odbywania kary więzienia. Według prokuratury, mężczyzna nie dopuścił się zarzucanych mu czynów. Komenda opuścił zakład karny w połowie marca 2018 r.

W maju 2018 r. Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę. Decyzja Sądu Najwyższego oznacza uchylenie wcześniejszego prawomocnego wyroku 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki.

Czytaj też:

Prokurator, który stawiał zarzuty Komendzie, trafi do więzieniaCzytaj też:

Komenda odsiedział za tę zbrodnię 18 lat. Zapadł wyrok ws. prawdziwych sprawcówCzytaj też:

Komenda przeszedł piekło, ale dostał szansę. Jeden z braci Collins zatrudnił go w swojej fundacji