Warszawa: Radni KO nie chcą uhonorowania Jolanty Brzeskiej

Symbolicznego upamiętnienia działaczki na rzecz praw lokatorów domagało się Prawo i Sprawiedliwość. Radni KO wskazują, że honorowe obywatelstwo jest czymś, co powinno się nadawać osobom wciąż żyjącym.

"To pokazuje stosunek władz Warszawy"

– Niestety, dzisiaj na Radzie Warszawy doszło do rzeczy, której się nie spodziewaliśmy i która pokazuje stosunek władz Warszawy, Rady Warszawy do samej Jolanty Brzeskiej, lokatorów i problemu, z jakim Warszawa borykała się i boryka do dnia dzisiejszego, czyli kwestii związanych ze zwrotami nieruchomości razem z lokatorami – mówił podczas konferencji prasowej warszawski poseł PiS, członek komisji weryfikacyjnej Paweł Lisiecki.

Lisiecki dodał: – Wygląda na to, że śp. Jolanta Brzeska jest bardziej niewygodna dla niektórych po swojej śmierci niż za życia. My ten projekt stanowiska, które zostało zgłoszone, konsultowaliśmy z córką pani Jolanty Brzeskiej. Ten projekt uzyskał jej akceptację. Niestety, Rada Warszawa, w której większość ma KO, nadal ma poczucie, które prowadzi do tego, aby Jolantę Brzeską, która jest symbolem walki ze złodziejstwem, żeby jej nie upamiętniać.

Radny PiS Wiktor Klimiuk skrytykował postawę radnych Koalicji Obywatelskiej mówiąc, że jako większość w Radzie Warszawy w końcu miała okazję potępić dziką reprywatyzację. – Niewiele jest osób, które zmarły właśnie w wyniku walki o podstawowe prawa warszawiaków. Pani Jolanta zginęła, została zamordowana właśnie dlatego, bo walczyła właśnie o to, aby ludzie, mieszkańcy Warszawy byli traktowani jak ludzie. Żeby były przestrzegane podstawowe prawa obywatelskie warszawiaków. I za to zginęła, a wy nie chcecie da jej honorowego obywatelstwa – mówił radny w czasie sesji Rady Miasta.

Sprawcy nadal nieznani

Jolanta Brzeska zginęła 10 lat temu. Jej spalone ciało znaleziono w Lesie Kabackim. Do dzisiaj nie wyjaśniono okoliczności tej tragicznej śmierci. Trwa kolejne już prokuratorskie śledztwo. Powstało już 40 tomów akt, prawie 3 tys. kart załączników i 50 specjalistycznych opinii. Prokuratura przesłuchała do tej pory 230 osób w sprawie – przypomina Radio Dla Ciebie.

