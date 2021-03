PiS przekłada prezentację swojego programu. Ujawniono powód

Jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, decyzja ws. przełożenia prezentacji "Nowego Ładu" została podjęta podczas czwartkowej narady w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. "Wydarzenie, mające być początkiem gospodarczego restartu z soboty 20 marca zostało przełożone na termin po Świętach Wielkanocnych. Nie ma jeszcze szczegółowej decyzji odnośnie daty" – czytamy. Decyzję w tej sprawie miał podjąć osobiście Jarosław Kaczyński po konsultacji z premierem.

"Społecznie zły moment"

Jak dowiedzieli się dziennikarze tego portalu, do takiego obrotu sytuacji miały przyczynić się względy pandemiczne, a także ogólne zamieszanie polityczne w szeregach Prawa i Sprawiedliwości, związane n.in. ze sprawą Daniela Obajtka. Serwis pisze o "atmosfrze przygnębienia" która od kilku dni panować ma w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "[...] nikt nie potrafi powstrzymać ataków na prezesa Orlenu. Nawet w Prawie i Sprawiedliwości przestają wierzyć, że uda się go obronić" – czytamy.

Informator Wirtualnej Polski stwierdził wprost, iż sobota byłaby "społecznie złym momentem na inaugurowanie nowego programu gospodarczego".

Nowy Ład - co wiemy do tej pory?

Od tygodni Mateusz Morawiecki zapowiada projekt społeczno-gospodarczy określany mianem "Nowego Polskiego Ładu", który ma pomóc państwu polskiemu podnieść się po zapaści wywołanej pandemią koronawirusa. Wciąż jednak nie wiadomo na czym właściwie ma polegać ten wielki projekt, gdyż środowisko premiera i PiS strzeże szczegółów.

Jak podało niedawno OKO.press, w planie znajdą się dwie dość istotne propozycje. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz emerytur bez podatku do 2,5 tys. zł. Program Nowego Ładu ma zostać ogłoszony na konwencji 20 marca. Te doniesienia częściowo potwierdził kilka dni temu premier Morawiecki. Szef rządu opublikował na Facebooku specjalny wpis skierowany do seniorów, w którym podkreślił, że pomoc dla seniorów stanowi jeden z filarów Nowego Ładu.

W ubiegłym tygodniu PiS zaprezentowało spot promujący ten program. Wystąpili w nim premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

