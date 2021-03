Prof. Dudek nie ma wątpliwości: Nie zobaczymy ich już na listach wyborczych PiS

Podczas sobotniej konferencji prasowej Natalia Nitek-Płażyńska i Jakub Banaszek przedstawili wstępne ramy Nowego Ładu. Oprócz tego, zaprezentowany został specjalny spot, w którym wystąpili premier Mateusz Morawiecki oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Czytaj też:

Rusza Nowy Ład. Kaczyński: Myślimy o przyszłości

"To najbardziej zgodne ze stanem faktycznym"

Spot ten postanowił przeanalizować prof. Antoni Dudek. Politolog zwrócił uwagę, że w pierwszej kolejności słychać głos Jarosława Kaczyńskiego i to on jako pierwszy składa na końcu podpis. "I słusznie, bo to najbardziej zgodne ze stanem faktycznym elementy tego spotu" – ocenił.

Uwagę prof. Dudka zwrócił jeszcze jeden szczegół. "[...] pośród kolorowych obrazków dynamicznie rozwijającej się 'trzeciej Polski', można też zobaczyć PMM [premiera Mateusza Morawieckiego] siedzącego przy dużym stole obok PJK [prezesa Jarosława Kaczyńskiego]. Stół jest wielki i z pewnością zmieściliby się przy nim zarówno ZZ [Zbigniew Ziobro], jak i JG [Jarosław Gowin'] - niekwestionowani współtwórcy "trzeciej Polski". Są nawet widoczne wolne krzesła. A jednak obu panów nie sposób tam dostrzec" – wskazał politolog i dodał: "Nie zobaczymy ich też już na listach wyborczych PiS, bez względu na to, kiedy te wybory będą".

facebook

Nowy Ład - co wiemy do tej pory?

Od tygodni Mateusz Morawiecki zapowiada projekt społeczno-gospodarczy określany mianem "Nowego Polskiego Ładu", który ma pomóc państwu polskiemu podnieść się po zapaści wywołanej pandemią koronawirusa. Wciąż jednak nie wiadomo na czym właściwie ma polegać ten wielki projekt, gdyż środowisko premiera i PiS strzeże szczegółów.

Jak podało niedawno OKO.press, w planie znajdą się dwie dość istotne propozycje. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz emerytur bez podatku do 2,5 tys. zł. Program Nowego Ładu ma zostać ogłoszony na konwencji 20 marca. Te doniesienia częściowo potwierdził kilka dni temu premier Morawiecki. Szef rządu opublikował na Facebooku specjalny wpis skierowany do seniorów, w którym podkreślił, że pomoc dla seniorów stanowi jeden z filarów Nowego Ładu.

Czytaj też:

Kolejne miliardy zł wsparcia dla firm. Jest decyzja rząduCzytaj też:

Poseł PiS o "Nowym Ładzie": To będzie kontynuacja polityki zrównoważonego rozwoju