Premier o Nowym Ładzie. Morawiecki zdradza pierwszy filar planu

Od tygodni Mateusz Morawiecki zapowiada projekt społeczno-gospodarczy określany mianem "Nowego Ładu", który ma pomóc państwu polskiemu podnieść się po zapaści wywołanej pandemią koronawirusa. Wciąż jednak nie wiadomo na czym właściwie ma polegać ten wielki projekt, gdyż środowisko premiera i PiS strzeże szczegółów.

Premier ujawnia jeden z filarów Nowego Ładu

Jak podaje OKO.press, w planie znajdą się dwie dość istotne propozycje. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz emerytur bez podatku do 2,5 tys. zł. Program Nowego Ładu ma zostać ogłoszony na konwencji 20 marca.

Te doniesienia częściowo potwierdził dzisiaj premier Morawiecki. Szef rządu opublikował na Facebooku specjalny wpis skierowany do seniorów.

"Kołem zamachowym dla wyjścia z kryzysu będzie nowy program społeczno-gospodarczy: Polski Nowy Ład. Zostaną wdrożone rozwiązania ułatwiające codzienne życie, poprawiające bezpieczeństwo i dostęp do służby zdrowia. Wsparcie dla seniorów będzie jednym z filarów Polskiego Nowego Ładu. Nasz rząd nadal będzie pracował, by z roku na roku Państwa sytuacja materialna była coraz lepsza" – czytamy we wpisie.

Polepszyć sytuację emerytów

Morawiecki w swoim wpisie podkreślił olbrzymia rolę, jaką pokolenie obecnych emerytów odegrało w historii najnowszej Polski.

"Od pierwszych dni naszych rządów staramy się polepszać Państwa sytuację, również w kwestii materialnej. Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie solidna. Dla średniej emerytury podwyżka wyniesie ok. 100 zł, minimalna emerytura wzrośnie o 50 zł do 1250 zł miesięcznie. Przypominam, że w 2015 r. było to zaledwie 880 zł. Już za miesiąc zaczniemy wypłacać po raz kolejny 13. emeryturę" – podkreśla premier.

Szef rządu nawiązał również do tzw. 14 emerytury, którą ostatnio wprowadził rząd Zjednoczonej Prawicy.

