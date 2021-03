Liderzy Zjednoczonej Prawicy rozmawiali o Nowym Ładzie. Doszło do porozumienia

Jeden z polityków koalicji rządzącej znający kulisy spotkania przekazał PAP, że podczas rozmowy "doszło do zbliżenia w paru kwestiach". Rozmowy w koalicji rządzącej na temat Nowego Ładu wciąż trwają. – Solidarna Polska nie powiedziała mocnego „nie” na Nowy Ład – twierdzi źródło PAP.

Czym jest Nowy Ład?

W lutym kierownictwo PiS zaakceptowało program tzw. Nowego Ładu, który zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego ma zawierać przede wszystkim plany inwestycyjne i propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego w czasie po pandemii. Jak podaje OKO.press, w planie znajdą się dwie dość istotne propozycje. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz emerytur bez podatku do 2,5 tys. zł. Według nieoficjalnych informacji zostanie on zaprezentowany do końca miesiąca.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka zażądał od marszałek Sejmu Elżbiety Witek zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu ws. planu odbudowy.

– Dzisiaj Unia Europejska, wspólnota europejska daje nowe narzędzia na przeciwdziałanie skutkom kryzysu gospodarczego. Ale żeby te narzędzia uruchomić, potrzebna jest obiektywna, rzeczowa dyskusja, jak najlepiej spożytkować pieniądze europejskie – mówił podczas konferencji prasowej lider Platformy Obywatelskiej. Borys Budka podkreślił, że w wypracowaniu planu odbudowy, a także wydatkowaniu środków powinny brać udział samorządy i organizacje pracodawców.