Nieoficjalnie: Wiadomo, co znajdzie się wśród założeń Nowego Ładu

Jak podaje OKO.press w planie znajdą się także dwie propozycje dość istotne propozycje. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz emerytur bez podatku do 2,5 tys. zł. Program Nowego Ładu ma zostać ogłoszony na konwencji 20 marca.

Nowy Ład

Nowy Ład jest projektem PiS, który ma pomóc gospodarce podźwignąć się z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. – Polska potrzebuje programu, który będzie trampoliną odbicia gospodarczego i dźwignią wzrostu – stwierdził niedawno premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla PAP.

Również inni politycy koalicji rządzącej wskazują, że Nowy Ład będzie silnym bodźcem pobudzającym gospodarkę, a jednocześnie skuteczną odpowiedzią na propozycje największej partii opozycyjnej.

Ambitny restart

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel zapewniał na antenie Polskiego Radia 24, że Nowy Ład będzie skutecznym instrumentem pobudzającym polską gospodarkę. Wskazał także, że plany PiS są bardzo ambitne.

– Nowy Polski Ład to plan na najbliższe lata dla naszego kraju. Jest kontynuacją tego wszystkiego, co zostało już zrealizowane w ramach naszych programów. To także odpowiedź na nowe wyzwania, które pojawiły się w związku z pandemią – powiedział Fogiel. – Kwestia odbudowy, takiego restartu po kryzysie wywołanym pandemią. My chcemy, żeby ten restart był w wypadku Polski bardzo szybki, bardzo ambitny, tak żeby tej zmieniającej się rzeczywistości wyjść kilka miejsc do przodu – dodał.

W mediach wciąż spekuluje się na temat daty zaprezentowania Ładu. Również politycy opozycji domagają się jak najszybszego ujawnienia dokumentu. Fogiel studzi jednak emocje i zapowiada, że to jeszcze kwestia kilkunastu dni.

Czytaj też:

Suski mocno o słowach opozycji: To jest zawiśćCzytaj też:

Politolog: Kaczyński już przygotowuje się na ten momentCzytaj też:

"Wziął kartki, poszedł do toalety robić zdjęcia". Wyciekł plan Morawieckiego