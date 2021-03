Fogiel zapowiada nowy program PiS. "Myślę, że mina Budki będzie zdumiona"

Nowy Ład jest projektem PiS, który ma pomóc gospodarce podźwignąć się z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. – Polska potrzebuje programu, który będzie trampoliną odbicia gospodarczego i dźwignią wzrostu – stwierdził niedawno premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla PAP.

Również inni politycy koalicji rządzącej wskazują, że Nowy Ład będzie silnym bodźcem pobudzającym gospodarkę, a jednocześnie skuteczną odpowiedzią na propozycje największej partii opozycyjnej.

Ambitny restart

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości zapewniał na antenie Polskiego Radia 24, że Nowy Ład będzie skutecznym instrumentem pobudzającym polską gospodarkę. Wskazał także, że plany PiS są bardzo ambitne.

– Nowy Polski Ład to plan na najbliższe lata dla naszego kraju. Jest kontynuacją tego wszystkiego, co zostało już zrealizowane w ramach naszych programów. To także odpowiedź na nowe wyzwania, które pojawiły się w związku z pandemią – powiedział Fogiel.

– Kwestia odbudowy, takiego restartu po kryzysie wywołanym pandemią. My chcemy, żeby ten restart był w wypadku Polski bardzo szybki, bardzo ambitny, tak żeby tej zmieniającej się rzeczywistości wyjść kilka miejsc do przodu – dodał.

W mediach wciąż spekuluje się na temat daty zaprezentowania Ładu. Również politycy opozycji domagają się jak najszybszego ujawnienia dokumentu. Fogiel studzi jednak emocje i zapowiada, że to jeszcze kwestia kilkunastu dni.

– Informacje o Nowym Polskim Ładzie już wkrótce zostaną upublicznione. To kwestia decyzji trochę technicznej, trochę politycznej. Całość jest gotowa, wszystko dopięte na ostatni guzik. To kwestia kilku tygodni. Jest szansa, że odbędzie się to w marcu – powiedział.

"To coś, co zdumiewa PO"

Fogiel jest również zdania, że rozwiązania zaprezentowane przez PiS przemówią do Polaków znacznie bardziej niż niedawno zaprezentowany program PO.

– Myślę, że przede wszystkim mina Borysa Budki będzie zdumiona nie w momencie ogłoszenia nawet propozycji nowego ładu, tylko w momencie realizacji. Bo to jest coś, co zdumiewa Platformę Obywatelską nieodmiennie, że można dotrzymywać słowa i budować swoją wiarygodność na tym, co się rzeczywiście robi – stwierdził. Poseł odpierał również zarzuty o "straszeniu PO" i ciągłym wskazywaniu braków największej partii opozycyjnej.

– Wiem, że niektórzy są znużeni tym argumentem ad Platforma, ale on jest o tyle istotny, że pokazuje wybór. Pokazuje wybór między kimś, kto obieca ci wszystko i tyle, a kimś kto jasno powie co jest w stanie zrealizować i dotrzyma słowa – przekonywał.

Spięcia w Zjednoczonej Prawicy

Fogiel odniósł się także do różnicy zdań w łonie koalicji rządzącej. Jak stwierdził, ma nadzieję, że propozycje PiS będą realizowane przez Zjednoczoną Prawicę.

– Nowy ład jest projektem Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że będzie później realizowany przez rząd Zjednoczonej Prawicy oczywiście. Jeśli chodzi o sytuację wewnątrz, to nie jest tajemnicą, że w ostatnich dniach były pewne różnice zdań. Mam jednak nadzieję, że jednak wszyscy, niezależnie od tego jakie barwy partyjne reprezentują, wezmą sobie do serca słowa prezesa Kaczyńskiego, że kto działa dzisiaj na rozbicie Zjednoczonej Prawicy, działa przeciw interesom Polski – powiedział.

