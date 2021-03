"Słowa prezesa trafiły na podatny grunt". Fogiel o rozmowach w koalicji

We wtorek po południu prezes PiS spotkał się z szefem Porozumienia – poinformowała wczoraj PAP. Dziś rozmowy prezesa PiS z koalicjantami komentował w Jedynce Polskiego Radia Radosław Fogiel.

– Szczegóły pozostają między panami biorącymi udział w rozmowie, ale jak słyszymy, mówią to źródła zbliżone do zaproszonych gości, rozmowy odbywały się w dobrej atmosferze – stwierdził wicerzecznik PiS.

Fogiel: Te słowa trafiły na podatny grunt

W Programie 1 Polskiego Radia wicerzecznik PiS przywoływał słowa Jarosława Kaczyńskiego, który apelował, aby poskromić ambicje i pracować nad utrzymaniem jedności Zjednoczonej Prawicy. – Każdy, kto rozbija dzisiaj prawicę, działa przeciw Polsce, przeciw polskiej rodzinie i przeciw polskim wartościom – stwierdził w wywiadzie dla PAP prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Najważniejsze jest to, że rozmawiamy, te słowa pana prezesa Kaczyńskiego sprzed kilku dni, że każdy kto chciałby rozbijać Zjednoczoną Prawicę, tak naprawdę działa na szkodę rzeczy znacznie ważniejszych, nie naszego interesu politycznego, te słowa trafiły na podatny grunt – ocenił Radosław Fogiel.

– Każdy musi mieć przed oczami to, co jest najważniejsze, to co mamy w swoim programie, co możemy realizować wspólnie jako Zjednoczona Prawica i rzeczywiście poskromić swoje ambicje osobiste, ugrupowań, chęć budowania swojego wizerunku. Prezes Kaczyński mówi jasno, jak na te sprawy trzeba patrzeć – podkreślał.

– Liczę na to, że wszystkie wątpliwości, niejasności będą wyjaśnione, rozstrzygnięte, a problemy rozwiązane i będziemy mogli zająć się sprawami najważniejszymi – dodawał.

