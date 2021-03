Wypij o kulisach spotkania Gowina z Kaczyńskim. "Nikt nikomu nie dawał po łapkach"

We wtorek po południu prezes PiS spotkał się z szefem Porozumienia – poinformowała wczoraj PAP.

Rozmowę Jarosława Gowina z Jarosławem Kaczyńskim skomentował w Polsat News polityk Porozumienia Michał Wypij. Odniósł się przy tym do wypowiedzi wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego skierowanej do innego koalicjanta – Solidarnej Polski. – Pokazali nam figę. Przyjmujemy to do wiadomości i będziemy działać konsekwentnie. Damy po łapie. Tego rodzaju działania muszą rodzić konsekwencje – zapowiadał Terlecki.

– Sytuacja, emocje były dosyć napięte. To są poważni politycy i nawet jeśli są spory do rozwiązania to oni dojdą do porozumienia. Wierzę, że atmosfera była dobra. Nikt nie dawał sobie po łapkach, musimy traktować się poważnie, dotrzymywać słowa, konsultować ustawy. Polacy oczekują od koalicji, że zajmie się przede wszystkim kwestiami związanymi z epidemią – ocenił Wypij.

– Jeśli Porozumienie wycofuje rekomendacje odnośnie trzech członków rządu, to umowa koalicyjna powinna być przestrzegana. Nastąpi to szybciej, niż później – dodawał, pytany o wciąż nierozstrzygniętą kwestię zasiadających w rządzie polityków Porozumienia, którzy utracili rekomendację partii.

Koalicja przetrwa?

Wypij był również pytany o to, czy koalicja Zjednoczonej Prawicy przetrwa pomimo różnic ws. Funduszu Odbudowy.

– Jestem o tym przekonany. Osobiście namawiałbym naszych partnerów z Solidarnej Polski do poparcia ratyfikacji tego funduszu, bo to leży w interesie Polski. Potrzebujemy tych środków, nie możemy być wykluczeni ze wspólnej polityki odbudowy. Nie należy stawiać ultimatum, ale należy rozwiać. Wierzę, że jako Zjednoczona Prawica zagłosujemy w tej sprawie razem – mówił Wypij.

