Budka: Czas dla Gowina się kończy

Lider PO podczas transmisji na żywo na Facebooku pytany między innymi o ewentualną współpracę z liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem. Jak stwierdził Platforma Obywatelska jest gotowa na wcześniejsze wybory.

– Natomiast ten czas dla Jarosława Gowina też się kończy. Nie może być tak, że ktoś raz udaje, że jest z tymi, raz z tymi. Trzeba w polityce być jednak twardzielem – albo się jest w jakimś obozie, albo nie jest – dodawał.

Budka ostrzegł Jarosława Gowina, że jeśli zamierza zwlekać z podjęciem decyzji do czasu, aż rozdysponowane zostaną miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości, to nie ma takiej możliwości.

– Jarosław Gowin cofnął rekomendacje dla trzech ministrów. I co? I nic. Nie może być tak, że ktoś sobie wymarzy, że trzy miesiące przed wyborami, jak Kaczyński go nie weźmie na listy, to powie – "to ja do was przechodzę", nie – to będzie za późno. Albo teraz zdecyduje się na to odejście, albo niestety będzie współodpowiedzialny za to wszystko, co będzie się w najbliższym czasie działo – podkreślał Budka.

