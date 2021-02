Posłowie Zjednoczonej Prawicy w szeregach PO? Budka: O nazwiskach nie będę mówił

Jak określił polityk, posłowie, z którymi prowadzone są rozmowy "mają niepowtarzalną szansę właśnie znaleźć się po dobrej stronie mocy".

– Polityka to nie wyścig. Polityka to trudne czasami rozmowy. To jest kwestia tego czy uda nam się, w co wierzę, skończyć rządy tzw. Zjednoczonej Prawicy. To jest ciężka rozmowa, ale to jest rozmowa o przyszłości – mówił. – Marzenia zostawiam innym. Ja ciężko pracuję nad tym, by przyspieszyć wybory parlamentarne. Czasami robi się to w świetle kamer, co nie wychodzi, a czasami w ciszy i wolałbym tę formę zachować – dodawał Borys Budka w TVN24.

Dopytywany był również w tym kontekście o Jarosława Gowina. – Jarosław Gowin wielokrotnie deklarował, że jest po stronie wartości. Dlatego można zadać publiczne pytanie. Co jeszcze robi w obozie Zjednoczonej Prawicy, gdzie te wartości zostały absolutnie podeptane – ocenił przewodniczący PO.

Budka: Schetyna powinien pamiętać...

Borys Budka odpowiedział również na krytykę ze strony byłego szefa PO Grzegorza Schetyny.

– Grzegorz Schetyna powinien pamiętać lata 2005–2007, co wydarzało się w 2007 roku. Był on w to mocno zaangażowany, więc coś, co wydawało się niemożliwe na początku, finalnie znalazło swoje rozwiązanie. Nie mnie polemizować z byłym przewodniczącym, natomiast ja przede wszystkim robię wszystko, by udało się zbudować taką większość, by wygrać wybory parlamentarne. Jeżeli wcześniej będzie możliwość przyspieszenia wyborów i stworzenia np. rządu technicznego, to taka możliwość jest również prawdopodobna – mówił.

Na pytanie, czy ktoś dzisiaj próbuje „chwiać łódką” w PO, odpowiedział, że "są takie osoby".

– Przeprowadziłem z nimi dosyć twarde, mocne rozmowy. Od tego jestem. Zaznaczyłem gdzie jest ta granica. To od nich będzie zależało czy będą chcieli znajdować się w szerokiej Platformie Obywatelskiej, czy też mentalnie są w innych projektach – dodawał.

Czytaj też:

Grodzki wraca do sytuacji z 2007 roku. "Pamiętamy, jak się skończyła"Czytaj też:

Gorąco w Sejmie. Terlecki wyłączył mikrofon Budce. "Siadaj Nitras!"Czytaj też:

Bielan: Nie poszedłem do Kaczyńskiego, żeby wypłakać mu się w rękaw, błagać