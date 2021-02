Stanowisko PO ws. aborcji. Schetyna: Ja je przyjmuję

– To są wyższej rangi instytucje. Ten temat to stanowisko Zarządu Krajowego. Ja je przyjmuje jako takie. Na pewno będziemy zajmować się tą sprawą w czasie zbliżającej się kampanii wyborczej, budowania programu wyborczego na wyboru 2023 roku. Uważam, że na pewno tak się stanie, że Rada Krajowa, konwencja w sprawach zasadniczych, jak program na kampanię wyborczą, kwestie światopoglądowe, ideowe, to jest miejsce, które powinno takie decyzje podejmować – mówił w radiowej Trójce Grzegorz Schetyna.

Jednocześnie poseł PO zapewniał, że jego partia "nie opowie się po stronie lewicowej", ale "musi walczyć o miejsce w centrum sceny politycznej".

– Nie może być tak, że Platforma zostawia centrum sceny politycznej. Platforma nie będzie partią, która się opowie po stronie lewicowej. Na lewicy są ugrupowania i partie i to wystarczy. Platforma zawsze będzie, musi walczyć o miejsce w centrum sceny politycznej. To jest wyzwanie dla każdego przewodniczącego, dla wszystkich liderów wczoraj, dzisiaj i jutro. I tak będzie. Będziemy walczyć o centrum sceny politycznej. Nie zostawimy go nikomu – ani Szymonowi Hołowni, ani innym ugrupowaniom – podkreślał Schetyna.

Sprawa aborcji nie może nas podzielić w taki sposób, żeby było to możliwe – dodawał.

