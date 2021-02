Siemoniak: Kaczyński z pseudotrybunałem zburzyli kompromis aborcyjny

– Byliśmy zwolennikami kompromisu. PO była zwolennikiem kompromisu przez 20 lat – podkreślał Siemoniak. – Gdy Jarosław Kaczyński wraz z pseudotrybunałem zburzyli ten kompromis, wypracowaliśmy nowe stanowisko – tłumaczył.

Choć propozycja PO zakłada legalną aborcję do 12 tyg. ciąży, to Siemoniak zarzekał się, że nie jest to forma "wolności aborcyjnej". – Nie dajemy aborcji całkowicie wolnej – oświadczył.

Siemoniak: Matura z religii to fatalny pomysł

Tomasz Siemoniak był również pytany o propozycję, aby na liście przedmiotów maturalnych znalazła się również religia.

Jego zdaniem, nawet dobrowolna matura z religii, jest złym pomysłem. – To jest pomysł skierowany przeciwko religii, przeciwko nauczaniu religii. Widzę po swoich dzieciach, jak nauka religii zostaje sprowadzona do kartkówek i staje się jednym z wielu nielubianych przedmiotów – dodał.

– Uważam, że to jest fatalny pomysł. Wprowadzanie tego w biurokrację szkolną jest absurdalne. Zrównywanie religii z innymi przedmiotami nie służy ani szkole, ani dzieciom, ani Kościołowi – ocenił Siemoniak.

