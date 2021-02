PO za "wolnością wyboru kobiety". Kierwiński: Ciągle jesteśmy partią chrześcijańsko-demokratyczną

Platforma porzuca kompromis aborcyjny – ustalił nieoficjalnie Onet. Według serwisu, partia Borysa Budki opowie się za liberalizacją prawa do aborcji.

W Radiu Plus Marcin Kierwiński mówił o stanowisku zarządu partii w sprawie aborcji.

– To, co zrobił wczoraj zarząd krajowy, a co dziś zostanie przedstawione, jest próbą wyjścia naprzeciw oczekiwaniu zarówno członków Platformy, jak i elektoratu. Żeby być bardzo precyzyjnym, bo to słowo liberalizacja jest słowem, które dzisiaj wszyscy odmieniają przez wszystkie przypadki, natomiast, według mnie, jest to słowo bardzo nietrafne w tej kwestii. Wydaje mi się, że bardzo jasno ja osobiście mówiłem i, z tego co wiem, także przewodniczący Budka. Opowiadamy się za wolnością wyboru kobiety w tej sprawie. Nie może być tak, że prawo, państwo wchodzi w te najintymniejsze obszary życia kobiety, nie dając jej prawa do decydowania – stwierdził.

Kierwiński: Platforma jest ciągle partią chrześcijańsko-demokratyczną

Sekretarz generalny PO był również pytany, czy przyjęcie skrajnie lewicowego postulatu w sprawie aborcji pozwala Platformie uważać się ciągle za partię chrześcijańsko-demokratyczną.

– Jesteśmy chadecką partią, tak. Szacunek do godności innego człowieka to postawa chrześcijańska. Czuję się członkiem partii chadeckiej, nie jestem członkiem partii lewicowej. Kwestia obrony godności kobiety, jej woli do decydowania jest kwestią fundamentalną, centrową i chadecką (...) Nie godzę się na to aby upominanie się o prawa kobiet było określane jako niechrześcijańskie, jest wręcz przeciwnie – ocenił.

Kierwiński: Z polityki Hołowni cieszy się Kaczyński.

Sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej pytany w Radiu Plus jak ocenia współpracę z Szymonem Hołownią, stwierdził, że "do każdego opozycyjnego partnera podchodzi poważnie".

– Jeżeli pyta Pan o politykę Pana Szymona Hołowni mówię bardzo jasno. Dziś interesem partii opozycyjnych jest współpraca, ktoś, kto podkopuje tę współpracę pomaga PiS-owi wyjść z bardzo poważnych wewnętrznych problemów. Polityka polegająca na osłabianiu innych partii opozycyjnych, a nie budowaniu i współpracy, jest polityką, z której najbardziej cieszy się Jarosław Kaczyński – ocenił.