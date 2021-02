Awantura w Sejmie. Budka: Ktoś taki, jak Terlecki, nie jest w stanie mnie obrazić

Podczas wczorajszych obrad Sejmu doszło do incydentu pomiędzy Borysem Budką a wicemarszałkiem Sejmu i szefem klubu PiS. W pewnym momencie prowadzący obrady Ryszard Terlecki wyłączył liderowi PO mikrofon, a na mównicę zaprosił posła Krzysztofa Gawkowskiego (Lewica) z wnioskiem formalnym.

– Co to jest?! – zwrócił się do Terleckiego Budka. – Jedna minuta – odpowiedział polityk PiS.

Zareagowali na to posłowie Platformy Obywatelskiej, m.in. Sławomir Nitras. Wtedy Terlecki zwrócił się do polityka PO słowami: "Siadaj Nitras!".

Do wicemarszałka Sejmu podszedł jeszcze szef klubu KO Cezary Tomczyk, który próbował interweniować. – Co on tu robi? Jedną minutę ma. Panie Budka, nie dziwię się, że opozycja narzeka, że nie ma lidera – stwierdził Terlecki.

Budka: Elementarny brak kultury

– Przede wszystkim tu chodzi o elementarny brak kultury ze strony pana marszałka Terleckiego. Ja się nie obrażam. Ktoś taki jak pan Terlecki nie jest w stanie mnie obrazić. To nie jest kwestia takiego czy innego docinka, tylko to jest kwestia tego, że człowiek, który prezentuje absolutny brak kultury, zajmuje tak eksponowane stanowisko. Mam wrażenie, że on jest zadarniowany przez Kaczyńskiego właśnie po to, by wywoływać awantury w Sejmie – mówił dziś Borys Budka w TVN24.

