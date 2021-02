Belka atakuje Terleckiego: Jednoosobowy Sejm marzeń Kaczyńskiego

Podczas wczorajszych obrad Sejmu doszło do incydentu pomiędzy Borysem Budką a wicemarszałkiem Ryszardem Terleckim.

– Dzisiaj pan (premier Morawiecki – red.) próbuje przykryć swoją nieudolność. Pan próbuje przykryć, że nie potraficie sformułować planu odbudowy, że 250 mld zł potrzebnych polskiej gospodarce, potrzebnych samorządom może przepłynąć wam przez ręce – mówił w odpowiedzi na wystąpienie Mateusza Morawieckiego Borys Budka.

W pewnym momencie prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki wyłączył liderowi PO mikrofon, a na mównicę zaprosił posła Krzysztofa Gawkowskiego (Lewica) z wnioskiem formalnym.

– Co to jest?! – zwrócił się do Terleckiego Budka. – Jedna minuta – odpowiedział polityk PiS.

Zareagowali na to posłowie Platformy Obywatelskiej, m.in. Sławomir Nitras. Wtedy Terlecki zwrócił się do polityka PO słowami: "Siadaj Nitras!".

Do wicemarszałka Sejmu podszedł jeszcze szef klubu KO Cezary Tomczyk, który próbował interweniować. – Co on tu robi? Jedną minutę ma. Panie Budka, nie dziwię się, że opozycja narzeka, że nie ma lidera – stwierdził Terlecki.

Belka: Sejm marzeń Kaczyńskiego

Wczorajsze wydarzenia w Sejmie skomentował na Twitterze Marek Belka

"Ryszard Terlecki to jednoosobowy Sejm marzeń Jarosława Kaczyńskiego. Wizytówka pisowskiej „demokracji”" – napisał.

twitter

Czytaj też:

Czy jest pani pewna większości PiS? Zaskakująca odpowiedź marszałek Sejmu

Czytaj też:

"Wydawało mi się, że niewiele może mnie zaskoczyć..." Rudzińska-Bluszcz wydała oświadczenie

Czytaj też:

Kowalski: Tu nie chodzi o personalia. Walczymy o suwerenność