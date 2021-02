Czy jest pani pewna większości PiS? Zaskakująca odpowiedź marszałek Sejmu

– Pewnym można być tylko dwóch rzeczy. Śmierci i podatków. Więc proszę nie żądać ode mnie składania przysięgi z ręką na Sejmie – stwierdziła Elżbieta Witek.

Marszałek Sejmu poinformowała, że dzisiaj Sejm zajmie się kilkoma ważnymi projektami ustaw.

– Wracają z Senatu i będziemy kończyć to w trzecim czytaniu, bardzo ważne społecznie projekty, tzn. 14. emerytura w 2021 roku, ustawa zwiększająca, podnosząca emerytury w związku z waloryzacją rent i emerytur i ustawa o bezpieczeństwie pieszych w ruchu drogowym. Mamy dwa projekty ustaw, które są równie ważne, bo terminowe, to jest senacki projekt ustawy, ale także prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o wydłużenie z trzech do pięciu lat terminu na składanie skargi nadzwyczajnej. Oba te projekty będą procedowane na posiedzeniu Sejmu – zapowiadała.

Witek: Uwzględniłam wniosek Koalicji Polskiej

– Był także wniosek klubu Koalicja Polska o uwzględnienie w porządku obrad informacji Prezesa Rady Ministrów na temat przygotowań do ew. powodzi, ponieważ temat jest aktualny i wiem, że niepokoi wielu obywateli, w związku z tym, tę informację uwzględniłam i ona będzie w czwartek, dosyć późno, ponieważ te dwa dni są bardzo pracowite i nie wszystkie wnioski opozycji udało się uwzględnić. Informacja bieżąca w tym tygodniu, na tym posiedzeniu należy do Koalicji Polskiej, będzie dotyczyła Krajowego Planu Odbudowy i oczywiście pytania w sprawca bieżących – mówiła Elżbieta Witek podczas konferencji prasowej.

